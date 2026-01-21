WASHINGTON – Per i soldati americani “sarebbe moralmente accettabile disobbedire agli ordini”. Lo ha detto l’arcivescovo Timothy Broglio, Ordinario militare della Chiesa cattolica negli Usa, in un’intervista alla Bbc, a proposito delle minacce di Donald Trump alla Groenlandia, che “offuscano l’immagine degli Stati Uniti nel nostro mondo”.

Già tre cardinali di primo piano della Chiesa americana, lo scorso 18 gennaio, avevano diffuso un comunicato in cui criticavano con durezza la politica estera dell’amministrazione Trump. “Il ruolo morale del nostro Paese nell’affrontare il male nel mondo, nel sostenere il diritto alla vita e alla dignità umana e la libertà religiosa, è sotto esame”, si legge nel testo scritto dai cardinali Blase Cupich, Robert McElroy e Joseph Tobin, molto vicini alle posizioni di Papa Leone XIV.

Le parole di monsignor Broglio evocano l’obiezione di coscienza e sono tanto più significative perché l’arcivescovo fa parte dell’ala conservatrice dei vescovi americani, spesso indulgente con il presidente americano, ed è presidente della Conferenza episcopale dei vescovi americani. “La Groenlandia è territorio della Danimarca, la Danimarca è un alleato e fa parte della Nato, non sembra ragionevole che gli Stati Uniti attacchino un Paese amico”, ha continuato nell’intervista al broadcaster britannico.

Timothy Broglio pensa in particolare ai militari cattolici sotto la sua responsabilità spirituale. Certo, “sarebbe molto difficile per un soldato disobbedire da solo a un ordine del genere”, ha constatato. “Ma questo, forse, metterebbe quella persona in una situazione insostenibile e questa – ha concluso – è la mia preoccupazione”.