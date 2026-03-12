TEHERAN – Nella notte di oggi 12 marzo, un drone ha colpito la base militare italiana a Erbil in Iraq. Lo conferma il ministro della Difesa Guido Crosetto: “Non ci sono feriti tra i militari né tra il personale. Stanno tutti bene”. Il presidente statunitense Donald Trump assicura che l’Iran è sull’orlo della sconfitta. La cosa principale è che dobbiamo vincere questa battaglia – ha sottolineato. – Vincere in fretta, ma vincerla”. Tuttavia per la milizia libanese filo-iraniana Hezbollah è in corso una guerra esistenziale e si sta aprendo una nuova fase. Nella notte lanciati 150 missili verso Israele, che intanto riferisce di una forte esplosione nell’impianto nucleare iraniano di Fordow.

11:28 – Trump insiste: “Lo stretto di Hormuz è in ottima forma”

Donald Trump ribadisce la sua posizione sullo stretto di Hormuz: “È in ottima forma, abbiamo distrutto tutte le navi”. Poche ore prima il presidente ha dichiarato che in Iran “non c’è più nulla da colpire” e per questo “la guerra finirà presto”, ma non prima di aver “completato il lavoro”.

11:11 – Teheran: “Abbandoneremo ogni moderazione se Usa e Israele attaccano le isole del Golfo”

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano, avverte che “verrà abbandonata ogni moderazione” nel momento in cui Stati Uniti e Israele attaccheranno una qualsiasi delle sue isole nel Golfo. “Qualsiasi aggressione contro il suolo delle isole iraniane infrangerà ogni moderazione – ha scritto Ghalibaf su X. – Faremo scorrere nel Golfo Persico il sangue degli invasori”. Il presidente non ha chiarito a quali isole si riferisse. Secondo alcuni funzionari statunitensi citati da Axios, la presa dell’isola di Kharg (a 483 km a nord-ovest dello stretto di Hormuz) potrebbe essere presa in considerazione se la guerra in Medio Oriente dovesse degenerare.