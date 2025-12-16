PESCARA – La data di martedì 16 dicembre 2025 segna un nuovo tassello nella vicenda della famiglia nel bosco. In giornata è prevista, infatti, l’udienza in Corte d’Appello contro l’ordinanza del Tribunale dei minori. La trasmissione di nuovi documenti in via telematica è volta a ribaltare la decisione, presa ormai quasi un mese fa dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila, di sospendere la patria potestà a Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Decisione che ha portato al conseguente allontanamento in casa famiglia dei tre figli minorenni della coppia.

L’udienza in Corte d’Appello

L’udienza in Corte d’Appello all’Aquila esaminerà il reclamo degli avvocati dei genitori contro l’ordinanza del 13 novembre scorso, quando il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila aveva sospeso la responsabilità genitoriale e disposto il collocamento dei tre figli in una casa famiglia a Vasto, che ospita anche la madre dei bambini.

I legali della coppia anglo-australiana che viveva in casolare nella zona rurale di Palmoli in provincia di Chieti hanno appena consegnato alla Corte d’Appello nuovi documenti utili a certificare il cambio di atteggiamento da parte della famiglia. Trevallion e Birmingham, stando a quanto riferito dai legali, sarebbero pronti ad adeguare la casa di Palmoli, ma anche a consentire ai figli di frequentare la scuola e a completare il percorso vaccinale. Una decisione che cambierebbe completamente il modo di vivere dei bambini nei 13 mesi precedenti alla scelta degli assistenti sociali di redigere le relazioni che hanno portato all’ordinanza.

La decisione dei giudici

La decisione della Corte d’Appello potrebbe però slittare di diverse settimane. I giudici, infatti, hanno ancora un mese di tempo per esprimersi sulla vicenda con data ultima 27 gennaio. Sul caso della famiglia nel bosco, inoltre, pende ancora il giudizio del Tribunale dei minorenni, che il 4 dicembre scorso si è riservato dopo aver ascoltato le parti in udienza.

Valditara: “Valutazioni sulle certificazioni scolastiche”

L’udienza dovrà stabilire se i tre bambini possano o meno tornare con i genitori. Restano però da risolvere le criticità rilevate dalla magistratura in merito alle condizioni abitative, al percorso educativo, alla socializzazione e ad aspetti sanitari. Il ministro per l’istruzione Giuseppe Valditara ha sottolineato che “il Ministero si attiene a quelle che sono le certificazioni ufficiali delle scuole che hanno rilasciato i documenti”, anche se “verranno fatte ulteriori valutazioni sulle certificazioni scolastiche”.