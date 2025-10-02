La Global Sumud Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia dalle coste di Gaza. Al momento, sono 40 le barche intercettate. È un mistero la Mikeno, la barca che secondo i media turchi sarebbe arrivata nelle acque di Gaza ma ha perso il contatto con gli organizzatori. Sono 22 al momento gli italiani arrestati, tra cui i politici Benedetta Scuderi (Avs) e Marco Croatti (M5S). Proclamato per domani uno sciopero generale da Usb e Cgil. Tensioni in diverse città italiane per i cortei e proteste pro-Pal. Oggi alla Camera le comunicazioni del governo su Gaza.

11.21 – Sanchez, “solidarietà della Spagna alla Flotilla, da applaudire”

Se Israele ha violato il diritto internazionale? “Studieremo quanto è accaduto, per ora l’importante è gli attivisti possano tornare in sicurezza a casa. Poi vedremo se ci saranno delle azioni da fare”. Lo ha detto il premier Pedro Sanchez ai cronisti a Copenaghen. Rispondendo a chi gli faceva notare che gli attivisti si sentono abbandonati dal governo Sanchez ha rimarcato che Madrid “è stata sempre in contatto con loro e si è mossa per la loro protezione. Bisogna riconoscere la solidarietà che ha espresso la società spagnola. Ora ci interessa la sicurezza dei nostri connazionali”.

11.15 – Tajani: “Israele farà unica espulsione coatta per Flotilla”

“Le autorità israeliane sono intenzionate a fare un unico provvedimento giudiziario di espulsione coatta di tutti i membri della Flotilla. Li trasferirebbero lunedì 6 e martedì 7 all’aeroporto di Ben Gurion e con due voli li manderebbero in due distinte capitali europee”. Per ora “hanno chiesto Madrid e Londra, ma vedremo. Non credo che i voli arriveranno in Italia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dando gli ultimi aggiornamenti sugli attivisti a bordo della Flotilla.

11.05 – Due barche verso Gaza, perso controllo Mikeno

Allo stato attuale, due barche della Sumud Flotilla si stanno ancora dirigendo verso Gaza: la Fair Lady e la Marinette. Lo affermano attivisti ai media panarabi. La Mikeno, che secondo i media turchi sarebbe arrivata nelle acque di Gaza, ha perso il contatto con gli organizzatori.

11.02 – L’Idf ha abbordato 40 imbarcazioni

Le forze dell’unità di commando navale Shayetet 13 della Marina israeliana hanno abbordato circa 40 delle 47 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Almeno quattro imbarcazioni sono bloccate in mare a causa di problemi tecnici, indipendenti dalle azioni militari, mentre altre tre sono ancora in navigazione monitorate della Marina per assicurarsi che non raggiungano Gaza. Lo riferisce il Times of Israel, aggiungendo che la Marina è pronta a trattenere anche gli attivisti a bordo di quelle imbarcazioni o a rimorchiarli in porto.

11.00 – Legali Flotilla, volo speciale a italiani

“Per gli italiani bloccati dalle forze israeliane nel Mediterraneo ci sarà un volo speciale organizzato dalle autorità italiane. Per cui al momento sembra improbabile che paghino e che su questo abbiano spese a loro carico”. Così fonti del team legale di Sumud Flotilla Italia, le quali specificano che gli italiani sono “tutti salvi e dovrebbero essere tutti rimpatriati”.

10.36 – Mikeno nelle acque di Gaza

Una nave della Global Sumud Flotilla, la ‘Mikeno’, è entrata nelle acque territoriali di Gaza. Lo riportano vari media turchi, citando quanto affermato da rappresentanti della Flotilla, mentre anche il tracker del sito dell’organizzazione mostra la ‘Mikeno’ all’interno delle acque territoriali a largo della costa di Gaza.

10.17 – Meloni: “Farnesina in contatto con gli imbarcati”

La premier Giorgia Meloni, durante il summit di Copenaghen ha fatto sapere che l’unità di crisi della Farnesina stanotte stata è in contatto anche con gli avvocati di alcuni degli imbarcati della Flotilla. “Lo ripeto, dalla Flotilla non è arrivato nessun beneficio per i palestinesi” ha ribadito la premier.