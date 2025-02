ROMA – La bozza del decreto legge del governo per mitigare gli effetti del caro energia su famiglie e imprese è stata discussa oggi dopo la frenata dei giorni scorsi. Il vertice di governo convocato ieri sera – a meno di dodici ore dalla discussione in aula del ddl – ha sciolto gli ultimi nodi e definito le decisioni politiche che autorizzano lo stanziamento delle risorse messe a disposizione. Il “sostegno concreto” annunciato dalla presidente del Consiglio, sarà di circa 3 miliardi di euro per un trimestre, ripartiti equamente tra famiglie e imprese.

Una scelta, quella di limitare il periodo dei sostegni a un solo trimestre, dettata anche dalle simulazioni che prevedono un calo del prezzo del gas in estate, trainato anche dalla possibile pace in Ucraina Tra le novità apportate alla nuova bozza c’è anche l’estensione della platea dei beneficiari del bonus – circa 8 milioni di famiglie – e l’innalzamento della soglia Isee dagli attuali 9.530 a 25mila euro. Coloro che hanno fino a 9.530 euro di Isee dovrebbero ricevere il bonus attuale e il nuovo, mentre tutti quelli che rientrano nella fascia tra 9.530 a 25 mila, avranno diritto solo al nuovo contributo.

Le misure del governo per le imprese

Capitolo a parte per le aziende. Per sostenere il settore produttivo del Paese, il ddl prevede di suddividere le risorse per metà alle imprese energivore e per metà alle piccole e medie imprese. Una decisione che non entusiasma il mondo industriale italiano come sottolineato da Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi Holding e di Confindustria Lombardia. “Ci sono pochi soldi, non si possono fare grandi manovre, ma dal governo ci aspettiamo qualcosa in più” – ha dichiarato Pasini – “siamo purtroppo legati al gas e al petrolio e per questo c’è grande preoccupazione”.

Sullo sfondo restano anche le trattative sulle concessioni idroelettriche che potrebbero rientrare, però, in un secondo intervento. Previste anche misure sulla riduzione dell’onere fiscale e la trasparenza delle offerte al dettaglio come indicato nel titolo del decreto.

La delusione di sindacati e consumatori

Ma il piano del governo non lascia tranquilli i consumatori e sindacati. In un’intervista a Repubblica, Pierpaolo Bombardieri, segretario della Uil, ha detto che mentre “le famiglie soffrono per le bollette, il governo si è dimenticato del lavoro”. Da qui la proposta del leader della Uil a Meloni: concentrarsi “sull’aumento dei salari” che rappresenta la priorità per il Paese.