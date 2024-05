Una veduta aerea di Berceto (PR) / Foto Wikipedia

L’inchiesta giornalistica “L’energia che fa coesione. La lezione di Berceto” pubblicata su lumsanews.it ha vinto il premio “David Sassoli” nella sezione stampa online. L’autore è Alberto Alessi, praticante del Master in Giornalismo della Lumsa. La premiazione è prevista per il prossimo 7 settembre a Galciana, frazione di Prato.

Il Sassoli è il diciannovesimo premio giornalistico vinto negli ultimi anni da allievi del Master Lumsa, un altro segno di riconoscimento per un Master di eccellenza che a ottobre inizierà il suo ottavo biennio. Nei prossimi giorni è prevista la pubblicazione del bando.

Seguendo il tema del premio, “l’Europa e i territori” sul rapporto tra le istituzioni comunitarie e le realtà locali, l’ inchiesta di Alessi ha raccontato la storia di Berceto, borgo a cavallo tra Emilia Romagna e Toscana vittima dello spopolamento, e della sua battaglia di resilienza. Senza farsi scoraggiare, i bercetesi hanno saputo trovare la coesione necessaria per formare una Comunità energetica rinnovabile, il cui progetto ha vinto un prestigioso bando europeo per l’innovazione.

Come spiega il sindaco del paese, Luigi Lucchi, la Comunità userà i prodotti del territorio per difenderlo dagli alti costi dell’energia che affliggono chi abita in montagna, abbattendo il consumo dei combustibili fossili e rendendo Berceto uno dei protagonisti del mercato dell’energia pulita e tra i primi sperimentatori delle Comunità energetiche, che secondo gli esperti disegneranno il futuro della produzione dell’energia e rendendo il paese un’oasi potenziale di energia a costo e impatto zero.

Ad aggiudicarsi il premio per la sezione televisione è stata Cecilia Andrea Bacci per un’inchiesta trasmessa durante la trasmissione “Indovina chi viene a cena” su RaiTre.

Il Premio giornalistico nazionale intitolato a David Sassoli è promosso dalla Pro Loco di Galciana per commemorare la figura del giornalista nonché presidente del Parlamento Europeo dal 2019 al 2022. Il premio sorge dalla stretta connessione tra Sassoli e la sua terra d’origine, con l’obiettivo di preservare l’eredità di un uomo che ha sempre creduto nella potenza delle parole e nel loro ruolo nell’informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica.