ROMA – “La Nato non ha cominciato nessuna guerra”. È con una frecciatina indiretta alla Russia che papa Leone XIV ha lasciato ieri Villa Barberini a Castel Gandolfo per fare rientro in Vaticano. “I polacchi sono preoccupati perché sentono che il loro spazio è stato invaso, è una situazione molto tesa”, prosegue. Rispondendo alle domande dei cronisti, si dice preoccupato per le relazioni con il Cremlino.

La missione di Trump nel Regno Unito

Intanto, entra nel vivo la missione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel Regno Unito. Atterrato ieri a Londra con la first lady Melania, è atteso in tarda serata da re Carlo III nel castello di Windsor. Fra gli appuntamenti di oggi, ci sarà la deposizione di fiori da parte del presidente davanti alla tomba della regina Elisabetta, da lui incontrata nella sua prima visita di Stato del 2019.

All’arrivo Trump ha definito “molto buone” le relazioni con il Regno Unito e con il premier laburista Keir Starmer. Proprio con Starmer per domani è atteso un summit dove si parlerà della situazione in Ucraina e della situazione nella Striscia di Gaza. Il presidente sarà affiancato da una delegazione che include il segretario di Stato, Marco Rubio – reduce da una missione mediorientale in Israele e Qatar –, i responsabili del Tesoro, Scott Bessent, e del Commercio, Howard Lutnick, e il super negoziatore Steve Witkoff, oltre all’ambasciatore americano a Londra, Warren Stephens.

Una visita, quella di Donald Trump che non è stata però apprezzata da tutti: nel centro della capitale inglese andranno in scena le proteste della Stop Trump Coalition. Anche il sindaco di Londra Sadiq Khan ha lanciato un duro attacco al presidente americano criticandolo di soffiare “sul fuoco dell’estrema destra”.

Putin in tenuta militare alle esercitazioni russe-bielorusse

Mentre Donald Trump è impegnato in terra inglese, nella giornata di ieri, il suo omologo russo Vladimir Putin ha assistito in tenuta militare alle esercitazioni militari russe-bielorusse. Le immagini hanno fatto il giro del web, alzando ulteriormente la tensione che si respira al confine orientale dell’Unione Europea.

“Centomila” sono i soldati che hanno partecipato alle esercitazioni in 41 campi di addestramento, ha sottolineato Putin. Numeri smentiti dall’agenzia di stampa statale Ria Novosti, secondo cui le manovre hanno coinvolto “oltre 50.000 militari nella Federazione Russa e fino a 7.000 militari in Bielorussia”.

Il sostegno dell’Ue a Kiev

L’Unione Europea ribadisce il suo sostegno all’Ucraina. La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, in visita a Kiev, ha speso parole di amicizia con il popolo ucraino: “Rimarremo saldamente al vostro fianco, passo dopo passo, finché la pace non sarà assicurata, finché la libertà non sarà ripristinata e finché l’Ucraina non avrà preso il posto che le spetta nella nostra famiglia europea”.