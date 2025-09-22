ROMA – L’Italia si ferma ancora per Gaza. Dopo le manifestazioni di venerdì 19 settembre, è scattata la seconda giornata di protesta nazionale di 24 ore, indetta da Usb e dai sindacati di base (Cub, Ald, Sgb), per esprimere un dissenso civile sempre più dilagante contro l’escalation di violenza a cui si assiste nella Striscia e sostegno alla Global Sumud Flotilla. Lo sciopero generale sta coinvolgendo in queste ore almeno 75 città. A Roma, secondo una prima stima, sono oltre 20mila le persone in piazza per manifestare a sostegno del popolo palestinese, con numeri in aumento e partecipanti che continuano ad arrivare in Piazza dei Cinquecento. I settori maggiormente interessati sono scuola, sanità e trasporti, con l’adesione alla manifestazione da parte del personale del Gruppo Fs con Trenitalia, insieme ai dipendenti di Italo e Trenord.

Passeggeri all’ingresso della stazione Termini di Roma | Foto Ansa

A Pisa paralizzato il traffico sulla superstrada Sgc

Tra i centri maggiormente attivi, spiccano Pisa e Torino. I manifestanti in corteo nella città toscana hanno infatti invaso la Strada di grande comunicazione (Sgc) che collega Firenze, Pisa e Livorno, bloccando il traffico in direzione mare. Migliaia di persone hanno intasato la superstrada entrando dallo svincolo nei pressi dell’aeroporto e hanno occupato completamente la corsia verso il mare, paralizzando il traffico, a differenza del tratto in direzione Firenze, dove i mezzi stanno scorrendo regolarmente.

Torino, bloccati gli ingressi del Campus universitario Einaudi

Altrettanto caldo il fronte torinese, dove attivisti pro Pal e studenti hanno bloccato gli ingressi del Campus universitario Einaudi per impedire le lezioni. “Anche noi dobbiamo svuotare le aule perché è nelle scuole che si riproduce tutta la società”, sostengono i comitati studenteschi in protesta. “Fermiamo le scuole, fermiamo le città, fermiamo il mondo, perché a Gaza non ci sono più aule, non ci sono più ospedali, non c’è più tempo”, affermano gli universitari, solidari verso la Global Sumud Flotilla, definita “la più grande missione umanitaria della storia contemporanea”, pronti a far sentire la loro voce e a rappresentare “l’equipaggio di terra” delle navi “minacciate da droni israeliani”.

Corteo di sciopero a Torino per Gaza | Foto Ansa

I dem Scotto e Corrado: “Nella notte droni sopra la Flotilla”

Parole che risuonano a fronte delle dichiarazioni dei dem Arturo Scotto e Annalisa Corrado. Secondo i due deputati a bordo della Flotilla, infatti, nella serata di ieri, 21 settembre, uno sciame di droni si sarebbe ritrovato sopra le imbarcazioni a poco più di duecento miglia dalla costa di Porto Palo. “Li abbiamo visti chiaramente anche dalla nostra imbarcazione, la Karma. Non ci è noto che origine abbiano e per quale motivo abbiano volato per diverse ore della notte sopra le nostre teste. Possiamo solo auspicare che non si tratti di una forma di avvertimento e facciamo appello ai governi europei affinché nessuno tocchi la Flotilla”, hanno concluso nella nota diffusa Scotto e Corrado.