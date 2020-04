Sotto le dita la tastiera del mio portatile, di fianco il letto dove dormo da anni. Intorno, le mura di camera mia. Mai avrei pensato di chiudere il Master così. E come me tutti i colleghi, gli studenti del Master in giornalismo della Lumsa, che nonostante la quarantena imposta ormai un mese fa hanno continuato, da casa, a lavorare per tenere aggiornato questo sito. Con il privilegio, forse, di poter raccontare un momento unico nella storia dell’umanità. Avevamo iniziato a Roma, in quella solita aula gialla al quarto piano di quel palazzo storico di Borgo Sant’Angelo. Fianco a fianco, gomito a gomito. Adesso c’è chi scrive da Napoli, chi da Firenze. E poi Catania, Palermo, Nereto (per chi non lo sapesse, è vicino Teramo). C’è chi è rimasto a Roma, chi nelle vicine Civitavecchia e Vetralla (per chi non sapesse neanche questa, è vicino Viterbo). Le attività si sono ridotte: non c’è più il giornale radio, non si attende più con ansia il tg del venerdì, corredato dalle solite battute sull’outfit da scegliere per la conduzione. Gli scherzi, quelli restano, sulla chat di gruppo. Ed è in chat che si coordina anche il lavoro, grazie all’impegno dei tutor che, come noi, non si sono fermati nonostante tutto. Merito dei direttori, capaci di tenere saldamente in mano una situazione certamente complessa.

È stato un secondo anno imprevedibile. Siamo partiti con l’inaugurazione dell’anno accademico insieme a Papa Francesco, abbiamo assistito dal vivo al giuramento del nuovo governo, visto con i nostri occhi come si svolge un processo, esplorato il Centro televisivo vaticano. Abbiamo avuto due inviati al Festival di Sanremo, visitato la Camera dei Deputati e fatto una domanda in esclusiva al presidente Roberto Fico. Le lezioni ci hanno permesso di acquisire conoscenze in materie che un giornalista non può non sapere. A parte qualche piccolo problema di connessione, le informazioni arrivano forti e chiare anche con i corsi via web.

La produzione giornalistica quotidiana si è evoluta: abbiamo introdotto le rassegne live, gli approfondimenti quotidiani in video. Con impegno, abbiamo creato spazio, lì dove lo spazio sembrava non esserci. “A volte è complicato”, mi confida Tommaso. E su questo sono tutti d’accordo. Ma è anche “spumeggiante”, mi dice Giacomo. Per Diana è “folle”, per Matteo “costruttivo”, per Patrizio è “impegnativo, ma formativo”. “Una palestra di vita”, secondo Francesco. “Peccato per l’abbonamento annuale”, replica l’altro Tommaso.

La verità è che questo Master è un pezzetto di vita, professionale e affettiva. Adesso (o meglio, quando il peggio di quest’epidemia sarà alle spalle) saremo tutti impegnati con gli stage. Mediaset, Rai, Sky, agenzie come Adnkronos e Ansa, i settimanali L’Espresso e Internazionale, Radio Vaticana e Rds, Il Messaggero e Fanpage ci daranno l’opportunità di dimostrare quello che abbiamo imparato. Poi però saremo ancora lì, al quarto piano del solito palazzo di Borgo Sant’Angelo. Sotto le dita, la tastiera del computer del Master. Di fianco, i colleghi, che ormai sono diventati amici. Intorno, le quattro mura gialle. Per tornare a lavorare fianco a fianco, gomito a gomito, ancora un po’, fino al traguardo, con l’impegno di sempre. Ci vediamo a settembre.

La Redazione di Lumsanews.