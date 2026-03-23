Milano-Cortina oltre le medaglie, la promessa tradita delle Olimpiadi a costo zero

La prima gara d’appalto è stata disertata all’ultimo momento da due importanti multinazionali del settore: la Leitner e la Doppelmayr. A quel punto è intervenuto l’amministratore delegato di Simico, Fabio Massimo Saldini, che ha affidato il progetto a un gruppo di imprese capitanato dalla bresciana Graffer. La notizia ha lasciato sorpresi molti: la Graffer ha un fatturato di appena otto milioni di euro e 17 dipendenti. Inoltre, il patron dell’azienda, Sergio Lima, aveva ammesso in un’intervista alla trasmissione televisiva Report: “Non possediamo una tecnologia consolidata per questo tipo di impianti”.

Quando, nel settembre 2025, le famiglie che vivono nella zona hanno visto comparire accanto al cantiere una spaccatura di 15 metri, si sono spaventati e hanno presentato un esposto alla Procura di Belluno, che ha aperto un fascicolo per disastro e frana colposi. Ma i lavori per la costruzione della cabinovia non si sono fermati. L’opera non è stata completata prima dei Giochi, ma la Graffer – sentita da noi – sostiene che i lavori sono ufficialmente conclusi e che “si attendono gli ultimi collaudi”.