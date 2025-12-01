Monopattini, a Roma giungla senza regole

VideoVideo NotiziaMonopattini, a Roma giungla senza regoledi Lorenzo Giovanardi01 Dicembre 2025di Lorenzo Giovanardi01 Dicembre 20252Servizio di Flavia Falduto e Lorenzo Giovanardi Lorenzo Giovanardi post precedente L’ombra della mafia cinese nella Capitale Ti potrebbe interessare L’ombra della mafia cinese nella Capitale 01 Dicembre 2025 Colloqui Usa-Ucraina a Miami, l’accordo attraverso nuovi confini (Il Fatto del giorno) 01 Dicembre 2025 Cisgiordania, ancora violenze dei coloni. Colpiti tre italiani (Il Fatto del giorno) 01 Dicembre 2025 TG del 28 Novembre 2025 28 Novembre 2025 La missione di Papa Leone XIV in Turchia e in Libano (Il... 27 Novembre 2025 Ucraina, sì di Kiev al nuovo piano di pace. Trump: “Vicini all’accordo”... 26 Novembre 2025