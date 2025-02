BERGAMO – Prende il via il processo con rito immediato a carico di Moussa Sangare, il giovane di 31 anni reo confesso del delitto di Sharon Verzeni detenuto nel carcere di San Vittore. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe ucciso la 33enne mentre faceva jogging tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola. In aula come parte civile anche la famiglia della vittima, inclusi i genitori e i fratelli Melody e Christopher.

L’ipotesi di infermità mentale

La colpevolezza dell’uomo sembra essere certa: c’è la sua confessione, le immagini delle telecamere che lo inquadrano mentre fuggiva nella notte sulla sua bicicletta, ed il Dna della vittima trovato sulla sua bici. La difesa chiederà però una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e volere dell’imputato. L’avvocato Giacomo Maj ha dichiarato di aver già consultato un professionista “per analizzare le condizioni mentali di Sangare”. Secondo l’accusa l’uomo sarebbe stato ivece “pienamente consapevole delle proprie azioni.”

Dopo il delitto Sangare avrebbe cercato di occultare le prove, seppellendo il coltello in riva all’Adda e gettando i vestiti insanguinati nel fiume. I tentativi di cancellare le tracce hanno spinto l’accusa a ritenere che fosse perfettamente consapevole delle sue azioni, versione sostenuta anche dal Giudice per le indagini preliminari.

L’aggressione e la confessione

Verzeni viene aggredita con una serie di coltellate al torace all’addome e alle spalle nella notte tra il 29 e il 30 luglio. La donna che ha con sé il cellulare prova a chiamare il 112 ma le ferite riportate sono troppo profonde. Nonostante i soccorsi muore al pronto soccorso dell’ospedale di Bergamo.

Passa un mese prima che i carabinieri fermino Moussa Sangare, il misterioso uomo in bicicletta ripreso dalle telecamere di sicurezza. L’uomo confessa immediatamente: “ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l’ho vista e l’ho uccisa”. Dalla perquisizione nel suo appartamento emergono nuove prove e lui stesso indica alle forze dell’ordine dove si nascondeva l’arma del delitto.