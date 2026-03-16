Roma, riapre al pubblico il bunker dei Savoia a Villa Ada dopo anni di interventi

VideoRoma, riapre al pubblico il bunker dei Savoia a Villa Ada dopo anni di interventidi Pietro Bazzicalupi16 Marzo 2026di Pietro Bazzicalupi16 Marzo 2026 1Servizio di Pietro Bazzicalupi e Vincenzo CimminoPietro Bazzicalupi post precedente DIRETTA – Iran, Trump avverte la Nato: “Ci aiuti a riaprire Hormuz o conseguenze negative” Ti potrebbe interessare Emergenza lavoro, firmato a Roma protocollo d’intesa Asl-Procura 13 Marzo 2026 Tg del 13 marzo 2026 13 Marzo 2026 Medio Oriente, sale l’allerta anche a Roma. Sotto osservazione gli obiettivi sensibili 12 Marzo 2026 I timori di un’escalation in Iraq dopo l’attacco alla base di Erbil... 12 Marzo 2026 L’Iran attacca le petroliere, è allarme greggio (Il Fatto del giorno) 12 Marzo 2026 Quindici anni dopo la tragedia di Fukushima l’Ue valuta un ritorno al... 11 Marzo 2026