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Roma, riapre al pubblico il bunker dei Savoia a Villa Ada dopo anni di interventi

di Pietro Bazzicalupi16 Marzo 2026
di Pietro Bazzicalupi16 Marzo 2026

Servizio di Pietro Bazzicalupi e Vincenzo Cimmino

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