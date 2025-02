SANREMO – Arrivati a fine giornata, più di 12 milioni e mezzo di italiani decidono di sedersi sul divano, accendere la tv e andare su Rai 1 per vedere il festival di Sanremo, il più atteso dell’anno. Lo share del 65.3% crea un lieve distacco con quello dell’anno precedente. Carlo Conti sorpassa l’ultimo Sanremo di Amadeus per un pelo, lo 0.3%. I 29 brani in gara presentati al settantacinquesimo festival di Sanremo tengono i telespettatori attaccati allo schermo.

Top 5 della prima serata

La sala stampa viene conquistata da L’albero delle noci del cantautore Brunori Sas, dalla toccante canzone dedicata alla madre di Simone Cristicchi ma anche dal pop di Achille Lauro, dall’esuberante Lucio Corsi e dalla performance di Giorgia, che ottiene il picco di spettatori (oltre 17 milioni).

Sanremo social

Il boom di click raggiunge Tik Tok. Sono più di 22 mila i post dedicati a Sanremo. Tra i più postati proprio il cantante romano, insieme a Olly e al controverso Fedez, che sceglie di indossare delle lenti nere per la sua prima esibizione. Ma il vero vincitore del mondo online è Carlo Conti: il nome del conduttore produce più di 47 mila 600 risultati.

Gli ospiti, da Jovanotti a Tamberi

Non sono solo i cantanti a conquistare l’attenzione del pubblico. Uno scintillante Jovanotti, che indossa una mise total gold, fa risplendere il teatro dell’Ariston, che balla sulle note della sua hit L’ombelico del mondo. A far sorridere la platea c’è anche il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi che promette di partecipare alle prossime olimpiadi di Los Angeles 2028.

Jovanotti insieme a “Gimbo” Tamberi | Foto Ansa

Il messaggio di pace

La forza unificatrice della musica è al centro del video appello del Papa, arrivato al conduttore il primo febbraio. “È una lingua che tutti i popoli parlano e raggiunge il cuore di tutti”. È la prima volta che un pontefice interviene durante Sanremo, “Non lo sapeva nessuno” dichiara Carlo Conti. La pace è un tema ricorrente della prima serata del festival. La proiezione della basilica di San Francesco d’Assisi illuminata da delle fiaccole che compongono la scritta “pax” accompagna il messaggio di speranza lanciato dalla cantante israeliana Noa e dall’artista palestinese Mita Awad, che intonano Imagine di John Lennon.

Il conduttore Carlo Conti, la cantante israeliana Noa e l’artista palestinese Mira Awad ascoltano il video messaggio del Papa | Foto Ansa

Tony in versione “educata”

Non mancano i particolari curiosi. Il “nuovo” look di Tony Effe sorprende gli spettatori più attenti. I vari tatuaggi sul volto e sul collo del trapper non sono visibili. I truccatori conferiscono così un po’ di candore al bad boy, che sceglie di indossare un completo bianco ghiaccio impreziosito da gioielli dal valore che supera i 500 mila euro.

Il nuovo look di Tony Effe | Foto Ansa

Arriva la nomina della presidenza del premio della critica Mia Martini, che quest’anno verrà assegnato sia ai Campioni che alle Nuove proposte. La scelta ricade sul giornalista Andrea Spinelli, veterano del festival.

I 15 Big della seconda serata

La seconda serata vedrà salire sul palco Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, The Kolors, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Villain e Willie Peyote. Carlo Conti sarà accompagnato da Damiano David e Bianca Balti, che in sala stampa all’Ariston ha parlato della sua malattia, chiarendo il senso della sua presenza. “Non voglio negare il dolore, ma sono venuta per celebrare la vita. Sono venuta a divertirmi e parlerò del mio dolore in altra sede”, ha detto la top model.