SANREMO – La 76esima edizione del Festival di Sanremo si è aperta con l’omaggio a Pippo Baudo e a Beppe Vessicchio e poi con la presenza di Olly, vincitore nel 2025, visibilmente emozionato. Il vincitore di Sanremo 2025 era visibilmente emozionato. Dopo aver cantato “Balorda nostalgia”, ha ringraziato per l’esperienza sul palco dell’Ariston che gli ha cambiato la carriera. Altro momento iconico sono stati i festeggiamenti degli 80 anni della Repubblica. La centenaria Gianna Pratesi è stata invitata a parlare del suo voto a sostegno della Repubblica contro il fascismo. Sul finale, prima di congedarla, Laura Pausini l’ha baciata e ha riaffermato quanto il suo voto abbia reso le donne libere. Tra gli ospiti della prima serata il cantante Tiziano Ferro, e l’attore indiano Kabir Bedi.

Gli arstisti in gara

Tra i cantanti in gara non è passata inosservata la camicia indossata da Ermal Meta, con un nome scritto sopra il colletto, Amal. Un nome che rappresenta simbolicamente le bambine vittime della guerra Gaza. Inoltre il brano di Serena Brancale dedicato al ricordo della sua mamma ha portato a un momento di emozione generale. A colpire è stato anche il “Cat ears haistyle” di Chiello che prende spunto dalla cultura giapponese.