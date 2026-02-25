NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:16 del 25 febbraio 2026

HomeFotogallery Sanremo, da Yaman versione Sandokan alla signora Gianna: gli scatti della prima sera
Fotogallery

Sanremo, da Yaman versione Sandokan alla signora Gianna: gli scatti della prima sera

di Leonardo Macciocca25 Febbraio 2026
di Leonardo Macciocca25 Febbraio 2026

Il cantante italiano Olly si esibisce sul palco del Teatro Ariston durante la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo | Foto Ansa

Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo Carlo Conti (a sinistra) con la cantante italiana Laura Pausini (a destra) sul palco del Teatro Ariston durante la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo il 24 febbraio 2026 | Foto Ansa

Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo Carlo Conti (a destra) con la cantante italiana Laura Pausini (a sinistra) e sullo schermo il presentatore italiano Pippo Baudo (a sinistra) con il musicista italiano Beppe Vessicchio (a destra) sul palco del teatro Ariston durante il 76° Festival della Canzone Italiana di Sanremo | Foto Ansa

L'attore indiano Kabir Bedi (a sinistra) e l'attore turco Can Yaman (a destra) sul palco del Teatro Ariston durante la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo | Foto Ansa

Il cantante italiano Ermal Meta si esibisce sul palco del Teatro Ariston durante la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo | Foto Ansa

La cantante italiana Serena Brancale si esibisce sul palco del Teatro Ariston durante la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo | Foto Ansa

Il cantante italiano Tiziano Ferro si esibisce sul palco del Teatro Ariston durante la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo | Foto Ansa

sanremo

Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo Carlo Conti (a sinistra) con la signora Gianna Pratesi (a destra), italiana di 105 anni, sul palco del Teatro Ariston durante la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo | Foto Ansa

Il cantante italiano Chiello si esibisce sul palco del Teatro Ariston durante la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo | Foto Ansa

SANREMO – La 76esima edizione del Festival di Sanremo si è aperta con l’omaggio a Pippo Baudo e a Beppe Vessicchio e poi con la presenza di Olly, vincitore nel 2025, visibilmente emozionato. Il vincitore di Sanremo 2025 era visibilmente emozionato. Dopo aver cantato “Balorda nostalgia”, ha ringraziato per l’esperienza sul palco dell’Ariston che gli ha cambiato la carriera. Altro momento iconico sono stati i festeggiamenti degli 80 anni della Repubblica. La centenaria Gianna Pratesi è stata invitata a parlare del suo voto a sostegno della Repubblica contro il fascismo. Sul finale, prima di congedarla, Laura Pausini l’ha baciata e ha riaffermato quanto il suo voto abbia reso le donne libere. Tra gli ospiti della prima serata il cantante Tiziano Ferro, e l’attore indiano Kabir Bedi.

Gli arstisti in gara

Tra i cantanti in gara non è passata inosservata la camicia indossata da Ermal Meta, con un nome scritto sopra il colletto, Amal. Un nome che rappresenta simbolicamente le bambine vittime della guerra Gaza. Inoltre il brano di Serena Brancale dedicato al ricordo della sua mamma ha portato a un momento di emozione generale. A colpire è stato anche il “Cat ears haistyle” di Chiello che prende spunto dalla cultura giapponese.

Ti potrebbe interessare

Da Bucha a Zaporizhzhia: gli scatti simbolo dei quattro anni di terrore...

24 Febbraio 2026

Più ore di lavoro e licenziamenti facili: l’Argentina in piazza contro Milei

20 Febbraio 2026

Carnevale di Rio, al Sambodromo si accende la festa

16 Febbraio 2026

Maltempo, frana mortale a Formello. In Calabria esondano due fiumi

13 Febbraio 2026

Milano-Cortina, tutte le sfide dell’Italia. Nel curling sorridono Mosaner e Constantini

06 Febbraio 2026

Le proteste in Venezuela per il rilascio di Maduro a un mese...

04 Febbraio 2026
Accessibility by WAH