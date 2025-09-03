NEW YORK – Sinner contro Musetti: sarà un derby azzurro l’ultimo quarto di finale agli Us Open 2025. Il tennista altoatesino numero 1 al mondo sfida a New York il collega toscano nella notte italiana tra oggi e giovedì 4 settembre, in quello che sarà il primo derby italiano ai quarti di uno Slam dell’era Open. I due tennisti arrivano all’appuntamento in gran forma. Sinner, campione in carica del torneo, ha nettamente superato Alexander Bublik sbrigando la pratica in 3 set. Nei primi turni aveva eliminato il ceco Kopriva all’esordio, poi Popyrin e Shapovalov, in quello che è stato l’incontro più duro, costretto infatti a rimontare in quattro set.

Musetti ha battuto lo spagnolo Jaume Munar agli ottavi e nei turni precedenti il francese Mpetshi Perricard, il belga Goffin e l’amico Flavio Cobolli.

L’orario della partita e gli incontri precedenti

La sfida tra Yannick Sinner e Lorenzo Musetti si giocherà questa notte, non prima delle 3.00. È il match che chiude il programma serale sul campo dell’Arthur Ashe Stadium.

I due compagni di squadra in Coppa Davis si sono incontrati sul campo in altre due occasioni ed è sempre stato Yannick ad avere la meglio sul collega. L’ultima volta risale a Montecarlo nel 2023, sempre ai quarti di finale, in occasione del Masters 1000.