Ucraina, mille giorni di guerra

KIEV – “Putin è piccolo rispetto all’Europa unita”. Mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in videocollegamento con il Parlamento europeo, in occasione dei mille i giorni di guerra dopo l’invasione russa, l’esercito di Kiev aggiorna il bilancio dei morti del raid russo che ha colpito nella notte Glukhov, nella regione di Sumy. Le vittime sono dieci, tra cui un bambino, ma la procura regionale riferisce su Telegram che i dispersi potrebbero essere molti di più.

Una battaglia feroce non solo per il futuro dell’Ucraina ma anche per le speranze di pace dell’Europa. Concetto ribadito dal comandante delle forze ucraine, Oleksandr Syrskyi: “Mille giorni di combattimenti su un fronte lungo mille chilometri”.

Intanto una fonte informata delle Forze di Difesa ucraine rivela a Rbc che l’esercito di Kiev ha colpito per la prima volta il territorio russo con i missili balistici Atacms. “Il bersaglio è stato colpito con successo” contro un obiettivo nella regione di Bryansk, ha detto la fonte.

Immediata la risposta di Mosca: il presidente russo Vladimir Putin ha approvato il decreto che aggiorna la dottrina nucleare della Russia. Secondo quanto riferisce la Tass, la Russia potrà dare una risposta nucleare anche ad attacchi non nucleari da parte dell’Ucraina con l’uso di missili forniti da Paesi occidentali. E Zelensky non ha dubbi sulle intenzioni di Putin: “Le sanzioni sono essenziali. Assieme abbiamo fatto tanto ma non dobbiamo avere paura di fare di più: alcuni leader europei pensano di vincere le elezioni ma Putin non si fermerà. Bisogna spingere più forte contro la Russia”.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo la riunione del triangolo di Weimar nel formato allargato, con Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, Spagna e Unione Europea, ha dichiarato: “Il messaggio di oggi è chiaro: continueremo a sostenere l’Ucraina, dal punto di vista militare, economico e politico”.