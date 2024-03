Marcello Dell'Utri, marzo 2023 | foto Ansa

FIRENZE – Sequestro milionario per Marcello dell’Utri. La procura distrettuale antimafia di Firenze ha disposto il sequestro di oltre 18 milioni di euro. Secondo l’accusa Dell’Utri, ex fedelissimo di Silvio Berlusconi, poiché condannato per il reato di concorso esterno per associazione mafiosa avrebbe dovuto comunicare, a norma della legge Rognoni Latorre, le variazioni del reddito per un ammontare di oltre 42 milioni e mezzo di euro. Un mancato avviso che ha costretto la procura al sequestro preventivo.

Fra le entrate non segnalate ci sono i “prestiti infruttiferi”, mai restituiti, che Silvio Berlusconi ha corrisposto negli anni al suo amico, alla moglie e al figlio.