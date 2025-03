Lumsanews saluta i lettori: è il momento degli stage

Giunge al termine la prima fase dell’ottava edizione del Master in giornalismo della Lumsa. Dal 1° aprile 2025, i 24 allievi della scuola saranno impegnati negli stage annuali. I tirocini si svolgeranno nelle più importanti testate giornalistiche italiane.

Dalla carta stampata alla televisione, passando per la radio, il web e le agenzie di stampa. Dopo i primi mesi di formazione, gli studenti potranno dunque mettere alla prova gli insegnamenti ricevuti e confrontarsi con il mondo del lavoro. Tra le redazioni, AdnKronos, Avvenire, Fanpage, Fatto Quotidiano, La Repubblica, Leggo, Mediaset, Messaggero, Radio Vaticana, Rai Gr1, Sky.

L’ultimo giorno del master si è concluso con l’augurio dei direttori Carlo Chianura e Fabio Zavattaro di apprendere il più possibile dai professionisti che lavorano in grandi realtà. “Questo è un mestiere che si fa per passione – ha detto ai giovani praticanti il direttore responsabile Carlo Chianura – e che si sceglie per la propria vita, questa esperienza vi farà capire che tutto ciò che vi stiamo trasmettendo vi sarà utile per diventare i giornalisti del futuro”.

Un ringraziamento ai tutor MariaSole Betti, Luciano Fontana, Niccolò Maurelli, Paolo Ribichini e Veronica Stigliani.