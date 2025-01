ROMA – Un’operazione di rimozione forzata partita dal rione Monti e condotta in tutto il centro della Capitale. Ieri mattina il blitz del Comune di Roma contro le keybox, le scatolette che contengono le chiavi degli appartamenti in affitto per turisti. A guidare le operazioni l’assessore al Turismo Alessandro Onorato, armato di cesoie, insieme alla presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi, ai tecnici comunali e alla Polizia Locale. L’amministrazione comunale, che intende staccarne circa 200 alla settimana, ha anche fornito un indirizzo e-mail a cui segnalare i “lucchettoni” (taskforce.polizialocale@comune.roma.it).

Onorato: “Una battaglia di decoro e legalità”

“Staccheremo una a una le keybox abusive presenti in città. È una battaglia di decoro e legalità – ha fatto sapere su Instagram l’assessore Onorato –. Ha preso il via una task force di 20 agenti della polizia locale e 15 operai divisi in diversi quartieri per 30 giorni. Le keybox non si possono attaccare e sono un’offesa alla nostra città e al tipo di accoglienza che vogliamo offrire ai turisti. Chi mette la keybox sa che io te la stacco e poi te la ristacco e te la continuo a ristaccare fin quando l’amministrazione non garantirà che non saranno più apposte all’esterno. Poi se le mettono all’interno del condominio è un altro tema”.