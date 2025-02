LISBONA – Miliardario con un patrimonio stimato di 13 miliardi di dollari, guida spirituale di una comunità di 12 milioni di persone, sparse soprattutto tra India e Pakistan, “sua Altezza il principe Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV è deceduto pacificamente a Lisbona a 88 anni”. La nota che ne annuncia la scomparsa lo ricorda come “il 49esimo Imam ereditario dei musulmani sciiti ismailiti e diretto discendente del profeta Maometto”.

Nato a Ginevra nel 1936, da giovane rappresenta l’Iran ai giochi olimpici di Innsbruck. Sposa Sarah Frances Croker-Poole, da cui ha tre figli, e da cui divorzia nel 1995. Si sposa poi con Gabriele Renate Thyssen. In Italia il suo nome è legato alla creazione di quello che sarebbe diventato uno dei luoghi culto per il turismo mondiale: la Costa Smeralda. Era il 1962 quando quei 1.800 ettari di terra di Gallura, in Sardegna, vennero trasformati in una calamita di investimenti provenienti da tutto il mondo. Del valore di quelle distese bianche, tra sugherete vergini e sterminate oasi di ginepro, quasi nessuno aveva un’idea chiara. Ma il principe non ha mai giocato al ribasso: “Un miliardo?” fu la reazione di uno dei pastori da cui acquisì parte della terra. Oggi, il Consorzio che porta il nome della località turistica ha pianto il principe-imprenditore: “Non abbiamo parole. Solo una: grazie”.

Nel ’63 Aga Khan Karim fonda la compagnia aerea Alisarda, poi divenuta Meridiana, che fallì negli anni successivi. Nel 1969, inizia la costruzione dell’aeroporto di Olbia e dello Yacht Club Costa Smeralda. Nel 1985 acquisisce il controllo dell’impero della Ciga Hotels s.p.a, poi andato in crisi nel ’95 e venduto alla rivale Sheraton. Fu il primo tra i musulmani a ricevere, nel 1977, il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana dal presidente della Repubblica Giovanni Leone. Nel 1988 riceve anche il titolo di Cavaliere del Lavoro da Francesco Cossiga. Il titolo di Sua Altezza gli era stato conferito dalla Regina Elisabetta d’Inghilterra nel 1957.