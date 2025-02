CITTÀ DEL VATICANO – “Ancora oggi, la vita di milioni di bambini è segnata dalla povertà, dalla guerra, dalla privazione della scuola, dall’ingiustizia e dallo sfruttamento”. Una riflessione amara da cui deriva un monito inappellabile: “Nulla vale quanto la vita di un bambino”. Sono queste le parole con cui il Papa ha aperto questa mattina, 3 febbraio, il Summit internazionale sui diritti dei bambini intitolato “Amiamoli e Proteggiamoli”, organizzato all’interno del Palazzo apostolico del Vaticano. Un invito o per meglio dire “un imperativo categorico che dovrebbe raccogliere unanime consenso con un conseguente corale e fattivo impegno”, stando alle parole dello stesso Santo Padre.

Il dramma della guerra

Dopo aver intrattenuto una breve conversazione con un gruppo di bambini di diverse nazionalità da cui ha ricevuto alcuni disegni, il Papa ha dato il via ai lavori del summit, concentrandosi in primo luogo sulle molteplici guerre attualmente in corso. Il pontefice ha sostenuto che “non è accettabile ciò che purtroppo negli ultimi tempi abbiamo visto quasi ogni giorno, con bambini che muoiono sotto le bombe, sacrificati agli idoli del potere, dell’ideologia, degli interessi nazionalistici”. Realtà tragiche che aprono riflessioni di ampia portata sul fatto che “l’infanzia negata è un grido silenzioso che denuncia l’iniquità del sistema economico, la criminalità delle guerre, la mancanza di cure mediche e di educazione scolastica”.

Il Papa parla durante il pellegrinaggio promosso dalla Conferenza Episcopale della Scandinavia | Foto Ansa

La desolazione delle periferie e il disagio psicologico

Tuttavia, a destare la preoccupazione di Bergoglio non sono soltanto le condizioni dei minori in zone di guerra: “Anche il mondo più ricco non è immune da ingiustizie. Esistono le periferie difficili, nelle quali i piccoli sono spesso vittime di fragilità e problemi che non possiamo valutare”. Grande attenzione anche sul versante psicologico, con il Santo Padre che ha constatato come “i bambini sono provati da tante difficoltà, con giovani ansiosi o depressi, adolescenti che imboccano le strade dell’aggressività o dell’autolesionismo”. Elementi di malessere che sarebbero da ricondurre anche alla considerazione dell’infanzia come “periferia dell’esistenza”.

L’emergenza al confine degli Usa e l’aborto

Tra i temi toccati dal Papa, anche la situazione emergenziale dei confini statunitensi e il dramma dei bambini “indocumentados” al confine con gli Usa, definiti “prime vittime di quell’esodo della disperazione e della speranza di migliaia che salgono dal Sud verso gli Stati Uniti, e tanti altri”. Un tema che si allarga poi a tutti quei “minori che vivono in un limbo per non essere stati registrati alla nascita”, bambini “invisibili” e senza “esistenza legale”. Fase della nascita al centro dei discorsi anche in relazione alla pratica dell’aborto, “una logica dello scarto, in cui l’essere umano si fa onnipotente e la vita nascente è sacrificata tramite una pratica omicida”.

Le voci degli ospiti

Tra gli ospiti che hanno preso parte al Summit internazionale sui diritti dei bambini, spiccano le figure della senatrice a vita Liliana Segre e della regina Rania di Giordania, secondo cui è in atto una vera e propria “disumanizzazione dei bambini” . Per quanto riguarda il mondo politico, presente anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha precisato come “il governo italiano è fortemente impegnato per contrastare la denatalità”. Ospite della giornata anche l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi, per il quale “proteggere i bambini vuol dire essere pronti a cambiare i criteri delle scelte collettive e delle politiche pubbliche”.