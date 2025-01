ROMA – Il cittadino libico, Najeem Osema Almasri Habish, accusato di crimini contro l’umanità, è stato rilasciato nella serata del 21 gennaio “per poi essere rimpatriato a Tripoli, per motivi di sicurezza dello Stato”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al question time in Senato sul caso Almasri.

La risposta a Palazzo Madama è arrivata all’indomani della richiesta di chiarimenti della Corte penale internazionale sulla liberazione del generale libico – ricercato per le torture, gli abusi e gli omicidi compiuti nel carcere di Mitiga – arrestato a Torino e rimpatriato con un volo di Stato. “La Corte sta cercando, e non ha ancora ottenuto, una verifica da parte delle autorità sui passi compiuti” dall’Italia, hanno fatto sapere dall’Aia.

Almasri era in Europa da 12 giorni quando la Cpi ha domandato l’arresto al governo italiano. Il suo rilascio ha scatenato le proteste dell’opposizione, che ha chiesto alla maggioranza di riferire in Aula. “C’è stato un vizio procedurale”, ha detto Antonio Tajani, riferendosi all’arresto “irrituale” compiuto dalla Digos, senza avvertire il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. “Il governo, ma soprattutto la magistratura, che è indipendente, ha agito nel rispetto delle regole di diritto”, ha concluso.

Le opposizioni non mollano la presa. Chiedono alla Presidente del Consiglio di riferire in Aula e accusano i ministri Piantedosi e Nordio di aver mentito. La segretaria del Pd è netta: “Meloni deve venire a rispondere in Aula perché in questa pessima vicenda non è possibile che non ci fosse un coinvolgimento diretto di Palazzo Chigi”. Lega e Fdi criticano l’operato della Cpi. “Perché il libico non interessava quando era a 150 km dall’Aia ed è diventato un soggetto da fermare soltanto in Italia?, ha detto il leghista, Igor Iezzi.