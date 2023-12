Chiara Ferragni alla manifestazione milanese contro la violenza sulle donne | Foto Ansa

per il pandoro griffato

ROMA- Sanzione di oltre 1 milione per due società riconducibili a Chiara Ferragni e di 420 mila euro a Balocco per pratica commerciale scorretta. Questa la decisione dell’Antitrust, secondo cui le due società hanno fatto intendere ai consumatori che acquistando il “Pandoro Pink Christmas”, a firma Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino. Il prezzo del pandoro ammontava a oltre 9 euro, anziché 3,70 del pandoro non griffato. La donazione, di 50 mila euro, era stata però già effettuata dalla sola Balocco mesi prima. L’iniziativa aveva fruttato alle società che gestiscono i marchi e i diritti relativi alla personalità e all’identità personale di Chiara Ferragni oltre 1 milione di euro.

Secondo l’Antitrust questa pratica ha limitato la libertà di scelta dei consumatori facendo leva sulla loro sensibilità verso iniziative benefiche, in particolare quelle in aiuto di bambini affetti da gravi malattie. Immediata la reazione del Codacons che ha annunciato l’intenzione di avviare “una azione legale contro la Balocco e Chiara Ferragni, chiedendo ai due soggetti di rimborsare il costo del pandoro a tutti i consumatori che hanno aderito all’iniziativa di solidarietà”.