PAVIA – La “congiura di Sant’Andrea” si conclude con l’arresto di cinque persone e due indagati. Fermati per corruzione il sindaco leghista di Vigevano Andrea Ceffa, una consigliera comunale e tre dirigenti della municipalizzata Asm. Gli accusati sconteranno la pena ai domiciliari per reati contro la Pubblica amministrazione. Mentre sono state ordinate perquisizioni per gli indagati Angelo Ciocca, ex parlamentare europeo della Lega e l’imprenditore edile Alberto Righini.

La mazzetta di Ciocca e Righini

L’inchiesta risale al tentativo di rovesciare la Giunta comunale il 30 novembre 2022, quando vennero presentate e protocollate le dimissioni di 13 consiglieri su 25. Tuttavia, secondo le dichiarazioni della Procura, gli indagati Ciocca e Righini avrebbero sollecitato almeno uno dei consiglieri comunali a partecipare alle dimissioni di massa. In cambio la promessa di ricevere un compenso di 15 mila euro.

La consulenza “inutile”

Con le stesse modalità si sarebbe adoperato anche il sindaco Ceffa per assicurarsi il sostegno politico di Roberta Giacometti, avvocato e consigliera comunale. Cresceva infatti il timore che Giacometti potesse revocare il sostegno al Consiglio e schierarsi con l’opposizione. L’illecito, secondo le ricostruzioni della Procura, coinvolge il primo cittadino per la consegna alla consigliera di un compenso fittizio per una consulenza legale presso Asm Vigevano.

Il procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone però riferisce che “le indagini risultano ancora in corso e continueranno nelle prossime settimane con ulteriori attività istruttorie”.

Il sostegno di Matteo Salvini

Non tardano le dichiarazioni dell’alleato e leader della Lega Matteo Salvini, che ribadisce il suo sostegno e quello di tutto il partito. “Conosco Ceffa come una persona onesta e corretta. Io e tutta la Lega siamo al suo fianco, certi della sua integrità, sicuri che possa dimostrare la sua totale innocenza”, afferma il vicepresidente.

Majorino (Pd): “Lotte tra bande della Lega”

Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Regione Lombardia, ammonisce Salvini a non sminuire la vicenda. Coglie inoltre l’occasione per lanciare una critica diretta alla Lega, che ritiene detenga nella provincia di Pavia un sistema di potere marcio e corrotto. “L’arresto del sindaco di Vigevano, al netto di ciò che verificherà la magistratura, scoperchia una vicenda orrenda che parla di corruzione, di utilizzo indebito delle risorse pubbliche, di lotta furiosa tra bande all’interno della Lega”, commenta. “È lo stesso partito che, sempre in provincia di Pavia, a Voghera, ha un ex assessore sotto processo per omicidio volontario di un cittadino marocchino, e che è finito nella bufera per un’inchiesta che vede indagato un sindaco per una brutta storia che riguarda la ristrutturazione con fondi Pnrr della scuola primaria del suo paese, feudo leghista da decenni”.