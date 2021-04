Un grave reato di spionaggio scuote la diplomazia italiana. Un ufficiale della Marina militare italiana è stato arrestato dopo essere stato fermato ieri sera insieme a un ufficiale delle forze armate russe. Entrambi sono accusati di gravi reati attinenti allo spionaggio e alla sicurezza dello Stato.

Il capitano di fregata della Marina militare è stato sorpreso in un incontro clandestino tra i due mentre cedeva documenti classificati in cambio di denaro: si tratterebbe di 5mila euro in contanti. I documenti ceduti riguarderebbero i sistemi di telecomunicazione militare, a cui il capitano aveva avuto accesso poiché in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa. Tra i dossier riservati, l’ufficiale italiano avrebbe ceduto anche dei documenti riservati della Nato.

L’operazione è stata effettuata dai carabinieri del Ros, sotto la direzione della Procura di Roma. L’attività informativa è stata condotta dall’Agenzia Informazioni Sicurezza Interna, con il supporto dello Stato maggiore della Difesa. In attesa della convalida del fermo, anche la Procura militare ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Il militare accreditato presso l’Ambasciata della Federazione russa sarà espulso insieme al suo diretto superiore, come annunciato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

In relazione a quanto riportato, il Segretario generale del Ministero degli Affari esteri, Elisabetta Belloni, ha convocato al Ministero della Farnesina – su disposizione del ministro Di Maio – l’Ambasciatore della Federazione russa presso la Repubblica Italiana, Sergey Razov. Tramite una nota, l’Ambasciata di Mosca ha ritenuto “per ora inopportuno commentare l’accaduto”, auspicando che tutto ciò non comprometta le relazioni bilaterali tra i due Stati.