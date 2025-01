ROMA – È il giorno del fatidico sì tra Ita e Lufthansa. La chiusura della vendita del 41% di Ita Airways alla compagnia tedesca è stata siglata, segnando così il passaggio ufficiale del vettore italiano a Berlino e la fine di un’operazione lunga e complessa.

L’accordo prevede anche un nuovo piano di assunzioni per il 2025, che vedrà maturare 10mila nuovi posti di lavoro, divisi tra piloti, assistenti di volo, operatori di terra e tecnici. La maggior parte delle assunzioni avverrà in Germania mentre resta difficile la situazione italiana dove 2.118 ex lavoratori Alitalia restano in cassa integrazione.

La data della firma era stata svelata lo scorso mercoledì, dopo un incontro con i dipendenti da parte del Ceo di Lufthansa, Carsten Spohr. Prima di allora, dal Mef era trapelato solo che l’accordo si sarebbe trovato nel mese di gennaio, senza indicazioni precise sulla data.

Per cominciare le operazioni è stato necessario il via libera della Commissione europea, dopo aver risolto le problematiche, segnalate dall’Antitrust, in merito all’assegnazione degli slot aereoportuali. Per garantire la concorrenza, l’Ue ha dovuto stabilire le cessioni degli slot di Milano Linate e Roma Fiumicino, acquisiti da EasyJet, mentre Lufthansa dovrà garantire accesso equo ad altre compagnie, come Air France-KML e IAG, a tratte sensibili quali sono Roma-Parigi e Roma-Londra.

Inoltre, se ad oggi l’ingresso nel capitale di Ita da parte di Lufthansa è pari al 41%, l’accordo prevede un incremento progressivo della partecipazione, fino al raggiungimento del 100%, obiettivo da raggiungere entro il 2033. L’investimento per arrivare a tale risultato ammonta a 830 milioni di euro.

Nei prossimi giorni sarà convocata una nuova assemblea per allargare il consiglio di amministrazione, includendo due rappresentanti di Lufthansa, uno dei quali sarà l’Amministratore Delegato. Salvo sorprese dell’ultimo minuto il ruolo dovrebbe essere affidato a Joerg Eberhart, attuale responsabile della strategia Lufthansa e presidente di Air Dolomiti.