Arrivederci a settembre

È il momento degli stage formativi per gli studenti del Master in Giornalismo

Si fermano qui, per ora, le pubblicazioni di LumsaNews. Nei prossimi tre mesi gli studenti del Master in Giornalismo della Lumsa saranno impegnati negli stage formativi presso alcune prestigiose redazioni giornalistiche: dall’Ansa all’AdnKronos all’agenzia Nova, da Avvenire al Domani a Repubblica, da Sky al Tg5, da Radio Capital a Fanpage.

Torneranno ad aggiornare il sito, il giornale radio e il tg a partire da settembre, con la ripresa delle lezioni. Per poi giungere alla conclusione del biennio a metà ottobre e agli esami di Stato per diventare giornalisti professionisti.

Nel frattempo la Lumsa sta perfezionando il bando per il prossimo biennio. Troverete tutti gli aggiornamenti sul sito istituzionale del Master in Giornalismo. Restiamo in contatto.