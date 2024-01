Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, in occasione del Comitato Esecutivo Abi, MIlano, 17 gennaio 2024. | Foto Ansa

ROMA – “Serve emettere bond sovrani privi di rischio” se l’Unione Europea vuole garantire più sicurezza al suo sistema finanziario ma soprattutto per “rafforzarsi a livello internazionale”. È questo il monito del presidente della Banca d’Italia Fabio Panetta, intervenuto alla conferenza a Riga che celebra i 10 anni dell’adozione dell’euro da parte della Lettonia.

Panetta ha ricordato l’importanza dei titoli europei previsti dal Next Generation Ue, il fondo istituito per sostenere gli Stati membri colpiti dal Covid-19. Bond che però rappresentano solo “un primo passo” di un percorso che deve mirare invece a garantire “un’offerta stabile e regolare”. Condizione che per Panetta oggi risulta assente, proprio a causa di una mancata politica unitaria sui titoli europei.

Il presidente di Bankitalia ha perciò ribadito la necessità di difendere l’euro, non solo in quanto “seconda economia mondiale”, ma anche perché, in un momento di “tensioni geopolitiche”, l’unione economica e monetaria rappresenta “una sorta di clausola di difesa collettiva”.