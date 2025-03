ROMA – Beppe Grillo è tornato a Roma. Il Garante del Movimento 5 Stelle è arrivato nella Capitale ieri, 3 marzo, in gran segreto. Secondo quanto si legge sul quotidiano Il Tempo, starebbe alloggiando all’hotel Forum – luogo che per anni ha rappresentato il quartier generale dei pentastellati – per ricevere un noto legale. Non è ancora chiaro il motivo, ma secondo alcune fonti a lui vicine al centro dell’incontro non ci sarebbero vicende private bensì il Movimento 5 Stelle.

Nel suo discorso ai cronisti del quotidiano romano, Grillo avrebbe detto: “L’opposizione non si fa così, l’opposizione si fa con le proposte”. Un chiaro riferimento, seppur non diretto, proprio al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e anche alla segretaria del Partito democratico Elly Schlein. Il comico avrebbe parlato anche di politica attiva e “cose da fare per cambiare” il Paese. Come riporta sempre Il Tempo, si sarebbe soffermato su una serie di progetti che riguardano l’illuminazione pubblica e privata dicendo come in questo modo si possano “risparmiare un po’ di soldini”.

Per Grillo “queste sono le idee di cui l’Italia ha bisogno. Il resto non mi interessa”. D’altronde, in un post su Instagram aveva dichiarato come “lo Stato spende miliardi ogni anno per mantenere un patrimonio immobiliare pubblico inefficiente e degradato, mentre migliaia di famiglie restano senza una casa”. Secondo Grillo, inoltre, occorrerebbe mobilitarsi per una forza proattiva che parta dal basso e sia impegnata su problemi che riguardano la collettività.