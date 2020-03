"Non siamo più una coppia"

Ti stai sbagliando, chi hai visto non è Francesca, ma Marta. E allora è bene fare chiarezza: così, con una nota, Forza Italia fa sapere urbi et orbi che “continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia” tra il presidente Silvio Berlusconi e la “signora Francesca Pascale” ma “che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia”.

Nell’entourage dell’ex Cavaliere e in Parlamento, d’altronde, tutti sapevano dell’allontanamento tra i due, insieme da quasi dieci anni. Piuttosto la nota mette fine al “triangolo” che da mesi impazzava nel gossip della politica: quello tra il leader di Forza Italia, Pascale e Marta Fascina.

Trent’anni, calabrese, parlamentare azzurra eletta con un seggio sicuro in Campania il 4 marzo 2018, Fascina nelle ultime settimane si è fatta vedere con sempre più insistenza nel villone di Arcore per lavorare insieme al suo leader e per accompagnarlo ad alcuni eventi privati. Una notizia, quella della sempre più stretta “collaborazione” tra Berlusconi e la parlamentare azzurra, a suo tempo confermata anche dalla stessa Pascale.

Evidentemente negli ultimi tempi Fascina ha fatto breccia nel cuore dell’ex premier. E ora dopo lo scoop di Diva e Donna – che ha pubblicato le foto della nuova coppia in vacanza in un resort svizzero – Forza Italia non poteva che ufficializzare la rottura tra il leader e Pascale. Una relazione durata quasi dieci anni: con lei – allora 24enne – che cominciò ad apparire pubblicamente insieme a lui nei mesi tormentati delle inchieste giornalistiche e giudiziarie sul “bunga bunga”.

Ultimamente però le sempre più frequenti dichiarazioni di Francesca, sulla politica e sulla famiglia di Silvio, stavano dando più di un grattacapo al capo di Forza Italia. E hanno forse segnato la fine della loro relazione, insieme agli scatti pubblicati ieri dal rotocalco.