ROMA – Per fare soldi facili basta un piccolo investimento. È questo ciò che viene promesso in una truffa online che vede coinvolti tanti personaggi famosi. Giro d’affari da oltre 100 milioni di euro, sottratti alle vittime cadute nella rete di finti intermediari e “truffatori professionisti”. Le autorità di polizia e vigilanza hanno scoperto un deepfake in cui viene manipolato l’aspetto di Elon Musk e Giorgia Meloni. Al centro della truffa ancora bitcoin in grado di generare “profitti stellari”.

Il video fake che ha generato più traffico inizia con il direttore del tg La7 Enrico Mentana che annuncia dal suo tg uno scontro tra Musk e Palazzo Chigi. Il servizio, confezionato ad arte, riporta una pesante accusa “pronunciata” dal proprietario di X: il governo italiano avrebbe nascosto alle persone una piattaforma per «fare molti soldi». Nel video Musk spiega del potenziale guadagno fino a 40 mila euro al mese in un sospetto italiano fluente.

«La piattaforma è perfettamente legale. Non capisco perché lo stiano nascondendo», è la provocazione del magnate sudafricano. Il deepfake prosegue con la falsa replica di Meloni: «Capisco che ci sono molte domande sul perché abbiamo nascosto questa piattaforma alla maggior parte degli italiani – la voce della premier è leggermente metallica – ma abbiamo deciso di verificare: la piattaforma è affidabile. La raccomando a tutti i cittadini».

Nell’ultimo anno, secondo i dati più recenti delle autorità di polizia e vigilanza, è stato registrato un aumento del 12% delle truffe finanziarie e di quelle relative al trading online (più di 3.400). Ma non è ancora noto quante persone siano cascate in questa trappola. Il costo per aderire a questi investimenti sarebbe decisamente abbordabile. Quindi non è da escludere che in molti possano abboccare.