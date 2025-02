ROMA – “Una comune riflessione sulle criticità che hanno riguardato il caso Almasri”. La risposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio non si è fatta attendere. All’indagine della Cpi sulle tappe che hanno portato alla scarcerazione lampo e al rimpatrio del generale libico Nijeem Osama Almasri, Via Arenula replica con una richiesta di consultazioni. Lo scopo è quello di scongiurare il ripetersi di situazioni analoghe. In queste ore è giunto all’Aja un documento del ministero della Giustizia riguardante una serie di chiarimenti e ipotesi che dovrebbero semplificare la comunicazione con i giudici internazionali in futuro. L’Ansa lo apprende da fonti informate secondo cui, in realtà, al momento non sarebbe ancora arrivata alcuna comunicazione di indagini nei confronti dell’Italia da parte della Corte penale internazionale.

L’ex procuratrice Arbia: “Italia obbligata a eseguire le decisioni dell’Aja”

In un’intervista a Repubblica, Silvana Arbia, ex procuratrice presso il Tribunale Onu del Ruanda ed ex cancelliera della Corte penale internazionale, sulla liberazione di Almasri ha parlato di “un caso senza precedenti”. La magistrata ha anche chiarito che “l’Italia ha l’obbligo di eseguire le decisioni della Corte”.

Parodi: “Anm preoccupata da questo conflitto”

“Siamo preoccupati” per lo scontro governo-Cpi. “Osserviamo con massima attenzione quello che sta accadendo”. A dirlo, a Radio Anch’Io, Cesare Parodi. Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati ha ribadito che si tratta “dell’ennesima prova di una situazione conflittuale che non giova al Paese”.