ROMA – Continua lo scontro tra governo e magistratura sul caso migranti in Albania. Ora dalla maggioranza arrivano proposte di intervento sulle Corti d’appello per limitare gli spostamenti dei magistrati che hanno finora gestito la questione migranti.

I 43 stranieri destinati al centro albanese di Gjader sono ritornati in Italia perché la Corte d’Appello di Roma non ne ha convalidato il trattenimento. Di fronte a questa decisione arriva l’alzata di scudi dei deputati di Fratelli d’Italia (FdI) che chiede un provvedimento normativo. Si tratterebbe di una legge per impedire agli stessi magistrati del tribunale ordinario che avevano bocciato il primo trasferimento in Albania di chiedere e ottenere il trasferimento alla Corte d’Appello. Proprio per arginare il blocco dei magistrati, a novembre il governo aveva attuato una modifica legislativa che ha trasferito le competenze sui trattenimenti alle Corti di appello. Un tentativo che ha però riportato il tutto al punto di partenza.

Le proteste di FdI

I capigruppo FdI Galeazzo Bignami e Lucio Malan la scorsa settimana avevano già denunciato la situazione alla Camera dei deputati e al Senato. “Il governo e il Parlamento hanno trasferito la competenza alla Corte di appello per sottrarla alle sezioni specializzate del Tribunale e loro migrano in massa. Una chiara presa in giro del Parlamento”, spiegano i due. Per il governo c’è sempre più urgenza di attuare un intervento del genere, perché garantirebbe efficienza legislativa sia alle Corti d’Appello sia al recente decreto sui Paesi sicuri. “È una norma che avrebbe la sua logica, anche rispetto al principio del giudice”, commenta Malan che però chiarisce di non aver direttamente avanzato alcuna proposta al governo. Tuttavia la sua realizzazione risulta complessa da un punto di vista legislativo e non è ancora chiaro come dovrebbe essere attuato, se con un decreto o con un emendamento a qualche provvedimento.

La Commissione d’inchiesta di Forza Italia

Il deputato Enrico Costa di Forza Italia chiede che venga presa urgentemente in esame la sua proposta di legge per istituire una Commissione d’inchiesta che vigili sull’operato della magistratura. “Se non ora quando?” scrive sui social, ricordando la proposta presentata a Montecitorio il 18 luglio scorso. Già allora la Commissione ipotizzata da Costa doveva avere il compito di vigilare sull’assegnazione degli incarichi, sulle valutazioni di professionalità, sull’attività extragiudiziaria e sulla responsabilità disciplinare. Con particolare attenzione a individuare gli errori giudiziari, soprattutto “quelli che incidono sulla libertà personale e degli effetti dei processi mediatici che rendono irreversibili le conseguenze di tali errori”.

Le opposizioni: “Grande debolezza del governo”

Per Elly Schlein i continui scontri con la magistratura indicano una grande debolezza del governo. Sui centri in Albania Giorgia Meloni starebbe andando incontro al fallimento totale. “Ogni giorno cercano un nemico su cui scaricare la loro frustrazione – afferma la segretaria del Partito democratico – I magistrati, che fanno semplicemente il loro lavoro; gli attivisti del clima; i migranti; la comunità Lgbtq; e ancora i sindacati, il diritto di sciopero; l’Europa e naturalmente anche le opposizioni”.

Sempre dal Pd Michele De Pascale, presidente dell’Emilia Romagna, sottolinea come questo scontro sia solo “un’arma di distrazione di massa” usata dal governo per nascondere il fallimento delle proprie promesse. “La magistratura ha tutto il diritto di verificare se è stata rispettata la legge. Chi lo decide se si deve indagare o no? Il gruppo di Fdi? È inaccettabile”.