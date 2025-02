ROMA – Continuano a non esserci risposte da parte del governo sul caso Paragon, il software israeliano che ha illecitamente spiato giornalisti e attivisti italiani. Alle interrogazioni presentate da Italia Viva e Partito democratico Palazzo Chigi risponde invocando il segreto di Stato.

Le accuse delle opposizioni

Il muro posto dal governo per la mancata risposta domani al question time alla Camera scatena l’ira dell’opposizione. Dal Pd Sandro Ruotolo attacca sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano: “Apprendiamo dal sottosegretario che su Paragon c’è il segreto. Perché mettono il segreto solo ora quando chiediamo spiegazioni? L’opinione pubblica ha il diritto di conoscere la verità”.

Le proteste continuano in una lettera al presidente della Camera Lorenzo Fontana, dove le opposizioni scrivono che “La mancata risposta è una grave offesa al principio di trasparenza e alla funzione di controllo che il Parlamento è chiamato a svolgere sull’operato del governo”.

Sulla stessa linea anche Matteo Renzi, che mercoledì nella sua Enews ha ricordato come sul sul caso il governo abbia “il dovere di dare spiegazioni”. “Capisco che il tema del dibattito democratico in Parlamento non è propriamente il più interessante, ma guardate che questa è una cosa enorme. Non era mai successo che un Governo dicesse: veniamo solo se cambiate le domande. Ma cosa vogliono: le domande a piacere come quando si andava alle interrogazioni?”, ha scritto il senatore.

Il governo tuttavia continua a appellarsi all’articolo 131 del regolamento di Montecitorio che gli permette di non rispondere a patto di indicarne il motivo, in questo caso il segreto di Stato. Per l’esecutivo “le uniche notizie divulgabili sono state già fornite. Ogni altra informativa potrà essere presentata solo al Copasir”. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha già ascoltato sul tema i vertici dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna. L’incontro si è però concluso senza alcun passo avanti.

Il report di Mediterranea

Intanto, la Ong Mediterranea rende noti nuovi dettagli. Da quanto risulta dall’analisi, condotta da un team di ricerca di Toronto, le azioni di spionaggio a danno del suo fondatore, Luca Casarini, vanno avanti da un anno. Lo spionaggio sarebbe iniziato nel febbraio 2024, “molti mesi prima – si legge nel documento – dell’individuazione del software-spia, un’entità non ancora identificata ha operato un attacco di tipo ‘sofisticato’, tentando di entrare negli account di Luca Casarini”.

Si attende la pubblicazione del report completo sul caso Paragon da parte di Mediterranea, annunciato su X da Casarini: “Segreto di Stato su Paragon e lo spionaggio ai fini del dossieraggio e montature giudiziarie contro attivisti e giornalisti? Noi oggi invece faremo sapere qualcosa di importante a tutti. Renderemo pubblico il primo report sull’indagine civile che stiamo conducendo. Stay tuned”.

La denuncia di Odg e Fnsi

Nelle stesse ore, l’Ordine dei giornalisti e la Federazione nazionale della stampa italiana rendono noto di aver esposto denuncia contro ignoti sul caso Paragon alla Procura di Roma. Un atto con cui si intende chiedere chiarezza sullo scandalo che ha visto spiati diversi giornalisti italiani, tra cui il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato. “È necessario dare luce sul caso” hanno sottolineato in una nota. Sul caso è intervenuta anche la Rete diritti umani digitali (Dud), che chiede al governo di riferire al Parlamento e non limitasi ad affidare “l’urgente e necessario confronto” al Copasir.