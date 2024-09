CATANIA – Le ha gettato addosso del liquido infiammabile e le ha dato fuoco, durante una lite in strada a Catania. A farlo è stata una donna, non ancora chiare le ragioni, mentre la vittima è una giovane di 26 anni che ha riportato ustioni sul 20% del corpo, soprattutto braccia, collo e torace. Ci sarebbe una lite tra due minorenni per un ragazzo conteso dietro l’aggressione. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso, è stata subito trasferita al Centro Ustioni dell’ospedale Cannizzaro per la gravità delle sue condizioni, ma non in pericolo di vita.

È successo ieri sera intorno alle 18: secondo le prime ricostruzioni l’incontro sarebbe avvenuto per chiarire una lite telefonica tra minorenni. Un gruppo di persone si sarebbe recato davanti al palazzo della famiglia con cui era pendente il contenzioso in questione, e l’avrebbe invitata a scendere in strada. Tra le persone in casa anche la 26enne, che però potrebbe non abitare lì. La lite è presto diventata accesa, fino all’aggressione sulla ragazza.

Sul posto sono intervenute le Volanti, mentre la Squadra mobile della Questura indaga sull’incidente. Non è escluso infatti che il gesto possa essere premeditato, visto che la responsabile aveva con sé il liquido infiammabile gettato sulla vittima.