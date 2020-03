La guerra silenziosa del Covid-19 continua a fare vittime. Il triste bilancio ce l’ha l’Italia, il Paese con più morti al mondo. Il contatore della Protezione Civile ieri ha registrato 427 morti in più in appena ventiquattr’ore, per un totale di 3.405 decessi nel nostro Paese. Una cifra superiore a quella tristemente riportata dalla Commissione sanitaria cinese, dal momento che nel paese da cui è partito il primo focolaio finora i decessi sono 3.253 su 81.250 contagiati.

Da dieci giorni è in vigore il decreto che ha trasformato l’Italia intera in ‘zona protetta’, ma considerato l’esponenziale aumento dei contagi e dei decessi, il governo pensa a un’ulteriore stretta: nelle prossime ore Roma potrebbe prevedere, oltre ad un irrigidimento per le attività all’aperto e gli orari dei negozi, anche un utilizzo più ampio dei militari per i controlli in strada.

Numerosi sono i trasgressori che non rispettano tutte le indicazioni date dalle autorità. “C’è troppa gente in giro per strada, chiediamo a Conte di adottare il ‘modello Wuhan’”, ha denunciato il presidente della Lombardia Attilio Fontana, ripreso da diversi governatori e sindaci di tutta Italia.

I militari in strada. Dal ministero della Difesa c’è disponibilità a venire incontro alle richieste sempre più pressanti di Regioni e amministrazioni locali e il Viminale sta monitorando la situazione, sulla base dei report che arrivano dai prefetti. Lo stesso ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha chiarito: “D’intesa con il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ho assicurato che le Forze Armate sono pronte a fare la loro parte, come già stanno facendo sia sul fronte sanitario che nel controllo del territorio”.

Esercito in strada per controllare i “furbetti della passeggiata”, ma anche per dare un contributo al sistema della sanità nazionale, che è sull’orlo del collasso. Entro le prossime ore saranno pronte due strutture militari per far fronte alla carenza di posti letto nelle aree più colpite dal virus e 120 tra medici e infermieri delle varie forze armate presteranno servizio negli ospedali della Lombardia. La Prefettura di Milano ha comunicato che il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, alla presenza

degli assessori regionali Riccardo De Corato e Pietro Foroni, ha dato il via libera allo sfruttamento di 114 militari dell’Esercito, impiegati nell’operazione “Strade sicure”, per i controlli relativi al contenimento della diffusione del virus.

Fondi zona rossa. Sono oltre 50 i casi di positività e circa 600 le persone poste sotto sorveglianza a Fondi, centro della provincia di Latina, da ieri “zona rossa” su disposizione di un’ordinanza regionale. Causa scatenante del contagio una festa di carnevale per anziani, due dei quali sono morti. Il virus si è poi diffuso tra i contatti dei primi casi. Per questo è stato deciso di chiudere di fatto il comune con l’interdizione di entrata e uscita, la drastica riduzione delle attività commerciali e amministrative, la chiusura di parchi e cimiteri e anche una rimodulazione più rigorosa dell’attività del Mercato Ortofrutticolo, uno dei più grandi d’Italia.

Isolati due conventi. Isolati due istituti di suore, uno a Roma e uno ai castelli romani, a Grottaferrata, per un totale di 59 casi positivi. Il primo Istituto è quello delle Figlie di San Camillo di via Anagnina a Grottaferrata dove sono risultate positive 40 suore e una di queste è ricoverata. Isolato anche l’istituto della congregazione delle suore angeliche di San Paolo sulla via Casilina a Roma, dove sono 19 i casi di positività registrati su 21 totali.