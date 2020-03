Nuove zone rosse ispirate a quei 10 comuni lombardi che per primi avevano adottato le misure restrittive per tutelare i cittadini contro il contagio da Coronavirus. È la decisione presa in queste ore dalle amministrazioni di alcuni territori in più Regioni: il comune di Medicina e la frazione di Ganzanigo, nel Bolognese, sono stati “chiusi” fino al 3 aprile dall’ordinanza della regione Emilia-Romagna. L’annuncio è arrivato dal sindaco di Medicina, Matteo Montanari, su Facebook. “È uno degli atti più sofferti che io abbia assunto da presidente regionale” ha commentato Stefano Bonaccini, aggiungendo che non c’era scelta. “Questa scelta riguarda e tutela il milione di abitanti della città metropolitana di Bologna” ha detto il sindaco del capoluogo Virginio Merola.

Stessa sorte anche per Ariano Irpino in provincia di Avellino, paese che è stato messo in quarantena dal presidente della Regione Campania Vicenzo De Luca fino a fine marzo.

I provvedimenti sono stati presi alla luce dell’altissimo numero di persone che sono decedute a causa del Covid-19. La Protezione Civile ha reso noto che ieri in tutta Italia le persone attualmente positive al virus sono risultate essere 20.603, in crescita del 17% rispetto al giorno precedente. Solo nella giornata di ieri i morti sono stati 368, in crescita del 25% rispetto al giorno precedente, mentre dall’inizio dell’epidemia sono state 1.809 in totale le persone che sono state uccise dal virus. La pandemia ha colpito in totale 24.747 persone nel nostro Paese, e di queste 2.335 sono guarite. Attualmente inoltre sono 1.672 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva. La regione più colpita resta la Lombardia, seguita da Emilia-Romagna e Veneto.

“Abbiamo bisogno di aiuto diretto” ha detto oggi a Rai Radio 1 il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che ha poi anche aggiunto di essere riuscito “a mettere un po’ di cose a posto ieri” con Domenico Arcuri, il commissario straordinario per l’emergenza nominato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Intanto Guido Bertolaso, l’ex capo della Protezione Civile che è stato appena nominato consulente per il Coronavirus dal presidente Fontana, è atterrato questa mattina a Fiumicino con un volo proveniente dal Sud Africa.