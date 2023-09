Un'infermiera che somministra il vaccino anti-Covid / Foto ANSA

In 4 settimane salgono ancora i contagi Covid in Italia, da 5.889 a 30.777. I ricoveri in area medica sono più che triplicati, da 697 a 2.378. Cresce anche il numero dei decessi, da 44 a 99. Gli ultimi dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativi alla settimana tra il 7 e il 13 settembre confermano che il virus ha rialzato la testa, pur non facendo per fortuna registrare valori assoluti elevati. Il tasso di positività dei tamponi passa dal 6,4% al 14,9%, la media mobile a 7 giorni da 841 casi giornalieri è salita a 4.397, l’incidenza da 6 casi per 100mila abitanti ha raggiunto 52 casi per 100mila abitanti.

A tal proposito, il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ha commentato: “Numeri sì bassi, ma anche ampiamente sottostimati rispetto al reale impatto della circolazione virale perché il sistema di monitoraggio, in particolare dopo l’abrogazione dell’obbligo di isolamento per i soggetti positivi con il dl 105/2023, di fatto poggia in larga misura su base volontaria”.

Per frenare la crescita della circolazione del virus, il Mistero della Salute ha deciso di dare il via alla nuova campagna vaccinale anti-Covid che partirà il prossimo il 25 settembre. Oltre un milione di dosi “caldamente raccomandate” alle persone fragili.