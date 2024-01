Compravendita in un mercato | Foto Ansa

Calano i prezzi per servizi alla persona

Calano i prezzi per servizi alla persona Indice del consumo annuo al +0,5%

in Italia inflazione al 5,7%

ROMA – Nel 2023 l’inflazione si attesta al 5,7%, rispetto all’8,1% del 2022. È quanto emerge dai nuovi dati Istat. Prosegue, inoltre, a dicembre la fase di flessione dell’inflazione, che scende al +0,6% rispetto al +11,6% di 12 mesi prima.

Al rallentamento su base tendenziale dell’inflazione contribuiscono anche il calo dei prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +4,6% a +3,6%) e degli alimentari lavorati (da +5,8% a +4,9%). Un sostegno alla dinamica dell’inflazione invece deriva dall’attenuarsi del calo dei prezzi degli energetici non regolamentati (da -22,5% a -21,1%) e dall’accelerazione di quelli degli alimentari non lavorati (da +5,6% a +7,0%).

Quanto all’inflazione di fondo, l’Istat informa che, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, nel mese di dicembre 2023 si registra una decelerazione da +3,6% a +3,1% e quella al netto dei soli beni energetici da +3,6% a +3,4%. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,2% su base mensile e dello 0,5% su base annua.