ROMA – In Albania non più hub per il trattenimento di richiedenti asilo bensì Cpr, centri di permanenza e rimpatrio. È la proposta che dovrebbe arrivare sul tavolo del consiglio dei ministri entro la settimana corrente. A confermarlo anche il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi.

In un’intervista per La Stampa, il ministro spiega la nuova strategia del governo per riutilizzare gli hub aperti nell’ottobre del 2024. Secondo Piantedosi i centri “potrebbero avere un ruolo per rafforzare il sistema e rimpatriare i migranti irregolari che non hanno diritto a rimanere in Italia”. L’idea iniziale di utilizzare le strutture come hub per un rimpatrio più veloce dei migranti idonei sarebbe stata quindi accantonata. Causa anche i ricorsi presentati dai tribunali italiani, che non hanno riconosciuto il fermo dei migranti, lasciando gli hub ad oggi ancora vuoti. Si attende che sulla questione per chiarire quali migranti provengano da “paesi sicuri” si esprima la Corte di Giustizia europea.

In attesa della sentenza europea prevista per fine maggio, il Governo italiano lavora ad un nuovo uso per i centri. Il nuovo utilizzo non dovrebbe comportare ulteriori investimenti da parte dello Stato. I centri “contengono già al loro interno spazi dedicati a effettuare i rimpatri” – assicura Piantedosi – “L’originaria funzione dei centri sarà mantenuta e l’effetto deterrenza è comunque accresciuto dal fatto che aumentiamo i rimpatri”.

Per il ministro degli Interni al momento i rimpatri sono in calo “merito della deterrenza” attuata in questi mesi dal Governo. Non si dice d’accordo l’opposizione. Tra questi, l’europarlamentare del Pd, Alessandro Zan. Per il rappresentante dem, trasformare gli hub in Albania in Cpr è un tentativo da parte del Governo “di rivendere il fallimento, che è costato quasi un miliardo di euro di soldi pubblici”. Una strategia, sottolinea inoltre Zan, non ammessa dalla nuova normativa europea presentata lo scorso 11 marzo a Strasburgo. Dello stesso parere anche Elly Schlein. Per la segretaria del Pd dare un nuovo utilizzo ai centri non li renderà funzionanti, al contrario il ministro degli Interni insieme alla premier Meloni “dovrebbero fermarsi e chiedere scusa per aver sperperato così tante risorse pubbliche in un protocollo disumano”.