Quella di oggi potrebbe essere, finalmente, la giornata da semaforo verde per il Decreto Rilancio. La maxi manovra da 55 miliardi varata dal governo per la ripartenza del Paese dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri alle 14. La questione migranti è stata il focus principale, ma il decreto ha diverse misure al suo interno.

Le famiglie. Uno dei nodi da sciogliere è il Reddito di emergenza. Il Movimento 5 Stelle chiede che sia uno dei punti cardine del dl Rilancio: l’idea è una durata di almeno tre mesi e gestione da parte dell’Inps. Italia Viva si oppone, considerandola un’altra misura assistenzialista, dopo il mai amato Reddito di cittadinanza. Alla fine dovrebbe avere una durata di due mesi. L’assegno è destinato a quelle famiglie (con un Isee fino a 15 mila euro) che si sono trovate in condizioni di bisogno dopo l’emergenza Coronavirus, e va dai 400 agli 800 euro.

I lavoratori. Per la cassa integrazione si pensa a una proroga di nove settimane, stanziando complessivamente 10 miliardi. Il bonus da 600 euro per gli autonomi arriverebbe anche a maggio. Per partite Iva, co.co.co, stagionali e commercianti, l’investimento ammonterebbe a 4,5 miliardi.

Le imprese. Per tutte le imprese con ricavi fino a 250 milioni di euro è stato stabilito il taglio dell’Irap per un costo di circa 4 miliardi. Per le piccole e medie imprese con un fatturato da 5 milioni di euro nel 2019, è previsto un aiuto a fondo perduto da 6 miliardi.

La sanità. Il decreto prevede un intervento di 3,25 miliardi per l’assunzione di circa 10 mila infermieri e il potenziamento delle terapie intensive con 3500 nuovi posti letto più 4200 nelle strutture di tipo semintensivo.

La scuola. Pronti 1,5 miliardi per la stabilizzazione dei precari, con 16 mila posti in più per il ruolo di docente a settembre, per un totale di 32 mila posti aggiuntivi all’avvio del nuovo anno scolastico. In arrivo 331 milioni di euro per assicurare la ripresa dell’attività in condizioni di sicurezza.

Il turismo. Uno dei settori più danneggiati dalla pandemia, il governo fatica a trovare le coperture per applicare i provvedimenti volti a garantire la sicurezza delle persone. Le risorse dovrebbero essere di 2,5 miliardi. Gli imprenditori chiedono misure incisive ed è stato previsto di cancellare il versamento della rata Imu del prossimo 16 giugno. In più, per le famiglie con Isee fino a 50 mila euro, si pensa a un Bonus vacanze per soggiornare in una struttura ricettiva in Italia.

La mobilità alternativa. Un accordo sembra essere stato trovato sul Bonus mobilità da 500 euro e destinato alle città con più di 60 mila abitanti per incentivare all’acquisto di biciclette e monopattini, anche se Liberi e Uguali vorrebbe che venga applicato a una platea più ampia.