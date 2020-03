Giuseppe Conte ha nominato super commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia.

Secondo i piani di Conte, Arcuri sarà una figura tecnica e non politica utile a gestire soprattutto la fase del post emergenza, un sottosegretario ad hoc che farà capo al presidente del Consiglio. Lavorerà per rafforzare la distribuzione di strumenti sanitari e potrà impiantare nuovi stabilimenti.



Classe 1963, calabrese, l’ad di Invitalia, dopo la laurea in Economia e Commercio all’università Luiss di Roma, ha iniziato a lavorare all’Iri, nella Direzione pianificazione e controllo. Poi, nel 1992, è passato in Pars, joint venture Arthur Andersen e Gec, di cui è diventato nel 1994 amministratore delegato.

Da lì una vera scalata. Nel 2001 è diventato partner responsabile italiano Telco, Media e Technology, poi acquisita da Deloitte, società di innovazione digitale. Nel 2002 è diventato partner in Deloitte e dal 2004 amministratore delegato di Deloitte Consulting e membro del board europeo del network.

Nel 2007 viene nominato amministratore delegato di Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo, che opera su mandato del governo, per accrescere la competitività del Paese. Ha elaborato e realizzato il piano di riorganizzazione e rilancio dell’azienda, che oggi gestisce tutte le misure agevolative per le imprese, compresi i Contratti di sviluppo e i nuovi incentivi Resto al Sud, Smart&Start Italia. Invitalia, in questi anni, è diventata il soggetto attuatore e advisor del Ministero dello Sviluppo Economico per la reindustrializzazione di aree di crisi e la bonifica dell’area di Bagnoli. Opera, infine, come centrale di committenza per gli appalti della Pubblica Amministrazione.

Da oggi Arcuri lavorerà per rafforzare la distribuzione di strumenti sanitari e potrà impiantare nuovi stabilimenti di produzione.

“Con la sua nomina a super commissario – ha spiegato il presidente del Consiglio – il governo non vuole avocare a sé i poteri di gestione della sanità pubblica, ma contare su una figura che coordini le risorse disponibili, raccolga le richieste che arrivano dalle Regioni e predisponga al meglio la distribuzione delle risorse disponibili”.