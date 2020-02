La camorra e la ‘ndrangheta unite per lo spaccio a Roma. È in corso da questa mattina all’alba un blitz dei carabinieri del Comando provinciale di Roma che ha sgominato due organizzazioni criminali, una vicina alla ‘ndrangheta e una alla camorra, specializzate nel narcotraffico. L’operazione si sta svolgendo nelle province di Roma, Napoli, Cagliari, Oristano, Reggio Calabria, Varese e anche in Spagna. Sono 33 le persone indagate e raggiunte da misure cautelari.

L’operazione è stata denominata “Akhua” e ha visto la collaborazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma, i Comandi dell’Arma competenti del territorio e della Guardia Civile spagnola. Stanno eseguendo anche un sequestro per un valore complessivo di circa un milione di euro.

Le accuse nei confronti dei soggetti in questione sono di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio di droga, aggravate dall’uso delle armi.

La deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria esprime la sua gratitudine alle forze dell’ordine: “La diffusione della droga è una spada di Damocle sulla salute dei più giovani. È dunque un’ottima notizia quella di un’efficace operazione contro questa realtà”.