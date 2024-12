Elon Musk da record: 400 miliardi di ricchezza personale grazie a Tesla e Space X

NEW YORK – Elon Musk ha infranto un nuovo record: è il primo al mondo a superare la soglia dei 400 miliardi di dollari di ricchezza personale. Un traguardo che sottolinea il successo delle sue attività imprenditoriali, in particolare Tesla e SpaceX, protagoniste di una crescita vertiginosa negli ultimi mesi.

La valutazione di SpaceX ha giocato un ruolo cruciale in questo incremento. L’ultima operazione interna di acquisto di azioni ha portato il valore della società spaziale a 350 miliardi di dollari, rendendola la startup non quotata più preziosa al mondo. “È incredibile come quasi nessun investitore abbia voluto vendere azioni. Questo dimostra la fiducia nel nostro progetto”, ha commentato Musk, confermando le indiscrezioni di Bloomberg. Solo negli ultimi tre mesi, il prezzo delle azioni di SpaceX è salito da 112 a 185 dollari, arricchendo Musk di circa 50 miliardi.

Il vero motore della fortuna del miliardario, però, rimane Tesla. Nonostante le sfide nel mercato delle auto elettriche, i titoli del colosso guidato da Musk continuano a crescere, toccando i 415 dollari per azione, il massimo dal 2021. Il ruolo politico di Musk sembra aver contribuito ulteriormente alla sua ascesa. Durante la campagna elettorale di Donald Trump, Musk ha investito 250 milioni di dollari, utilizzando anche X come piattaforma strategica per promuovere la libertà di espressione, un tema che da anni è al centro delle sue battaglie. Di recente, è stato nominato alla guida del dipartimento dell’efficienza, rafforzando la sua posizione nell’amministrazione Trump.

Musk e Stroppa: la polemica con l’UE

In parallelo al successo economico, non mancano le controversie. Andrea Stroppa, analista informatico vicino a Musk, ha criticato l’Unione europea paragonando la Commissione all’occhio di Sauron della saga Il Signore degli Anelli. “Un monumento alla burocrazia”, ha commentato Musk, condividendo l’elaborazione grafica generata dall’intelligenza artificiale Grok.

EU Commission HQ pic.twitter.com/Q37fH2KXxB — Andrea Stroppa 🐺 Claudius Nero's Legion 🐺 (@andst7) December 11, 2024

Stroppa ha poi attaccato Thierry Breton, ex commissario europeo, rappresentandolo come lo stregone Saruman. Il confronto simbolico richiama lo scontro tra Breton e Musk sul Digital Services Act, una normativa che regola la diffusione di notizie sui social, incluso X.