Emis Killa indagato per associazione a delinquere. Daspo di tre anni ma andrà a Sanremo

MILANO – Pericoloso farlo entrare allo stadio, ma non abbastanza per cantare a Sanremo. Tra due settimane il rapper Emis Killa si esibirà con la sua ‘Demoni’ al 75esimo Festival della canzone italiana ma nel frattempo è indagato dalla Procura di Milano per associazione a delinquere ed è stato colpito dal Daspo che gli vieta di assistere agli incontri di calcio.

Il cantante, riporta il Corriere della Sera, è stato iscritto nel registro degli indagati nell’inchiesta “Doppia curva” della Direzione distrettuale antimafia che a settembre ha portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti di esponenti di spicco delle curve di Milan e Inter.

Il rapper, al secolo Emiliano Rudolf Giambelli, grande tifoso milanista, secondo le indagini sarebbe stato identificato mentre osservava 14 ultras malmenare uno steward. Secondo quanto riporta il quotidiano, la polizia aveva perquisito la casa di Vimercate, nel Milanese, e aveva scoperto un piccolo arsenale: sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente, un taser e quasi 40 mila euro in contanti. Motivo per cui, oltre che per i suoi strettissimi rapporti con il capo ultrà rossonero Luca Lucci, è stato firmato nei suoi confronti il divieto di entrare in qualsiasi stadio per tre anni.