Forze dell'ordine sul luogo dell'omicidio a Cisterna di Latina | Foto Ansa

madre e sorella della ex

CISTERNA DI LATINA – Prima aveva dormito a casa della sua ex fidanzata, poi ha ucciso sua madre e sua sorella, al culmine di una lite. Christian Sodano, 27 anni, originario di Formia e maresciallo della guardia di Finanza in servizio nel reparto navale di Ostia, ha estratto la pistola e con due colpi ha tolto la vita a Nicoletta Zomparelli e Renè Amato, 49 e 19 anni, madre e sorella di Desyree Amato.

La giovane è riuscita a salvarsi fuggendo dalla finestra del bagno dove si era rifugiata, scappando poi in strada dove è stata ritrovata in stato di shock. L’omicidio è avvenuto nell’abitazione della ragazza, una palazzina del quartiere San Valentino a Cisterna di Latina, che Sodano continuava a frequentare nonostante la separazione.

I due avevano da poco interrotto la relazione ma ieri, martedì 13 febbraio, erano insieme, quando, dopo l’ennesimo litigio, Sodano ha estratto la pistola d’ordinanza sparando alle due donne intervenute per sedare la lite.

La fuga e l’arresto del finanziere

Dopo il duplice femminicidio, Sodano è scappato a bordo della sua auto raggiungendo l’abitazione di un zio al quale avrebbe detto “ho fatto un casino”. Lì è stato individuato e portato in Questura dai Carabinieri con l’accusa di duplice omicidio senza opporre alcuna resistenza. Al momento il finanziere è trattenuto in Questura in attesa di essere interrogato dal magistrato, che sentirà anche la giovane.

I messaggi del sindaco e del vescovo di Cisterna di Latina

Il cordoglio del paese nelle parole di Valentino Mantini, sindaco di Cisterna di Latina. “Una comunità sconvolta dall’ennesima tragedia che ha visto vittime due donne, una madre e una figlia, per mano di un uomo violento – ha detto -. Tutta la nostra comunità si stringe intorno al dolore lacerante dei familiari”.

Dolore e vicinanza traspaiono anche dalle parole del vescovo Mariano Crociata: “Sgomento e impotenza di fronte a un simile gesto, per certi versi l’ennesimo, ma poi in sé unico, come uniche sono le persone di vittime e carnefice”.