Agenzia delle Entrate, Foto Ansa

ROMA – Parlare con il fisco diventa più semplice. Niente più campi e codici quindi ma un percorso guidato per aiutare anche i contribuenti meno esperti a inviare la dichiarazione dei redditi. Superato quindi il concetto stesso di “dichiarazione”. Basterà accettare o modificare quello che il fisco già conosce. È questo il suo reddito? Queste le sue spese sanitarie? Basta dire sì o no e sarà il sistema a fare il resto modificando il modello. Per i più nostalgici resta invece l’opzione di accedere al modello vero e proprio. Così la stagione delle autodichiarazioni, in partenza a maggio, apre all’insegna della semplicità.

Nuovo 730, come funziona

Alla fine del percorso guidato, sarà il sistema stesso a generare in automatico la dichiarazione, che sarà a quel punto pronta per l’invio. Ad ogni passaggio, l’utente sarà reso consapevole, tramite un avviso, del fatto che sta confermando o modificando i dati proposti. Il sistema offrirà inoltre informazioni e supporto con riguardo a eventuali dati che non è stato possibile inserire direttamente in dichiarazione.