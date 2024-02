ROMA – Fremantle, la società britannica che si occupa di produzione e distribuzione televisiva di proprietà di RTL Group, ha annunciato di aver sottoscritto un accordo di acquisto condizionato per Asacha Media, gruppo europeo leader nella produzione di contenuti d’intrattenimento, documentari, serie tv e film.

L’acquisizione vede le otto società di Asacha Media, che operano nella produzione scripted, unscripted e cinema, unirsi al gruppo Fremantle. Tra queste le italiane Picomedia e Stand By Me, che negli ultimi anni hanno firmato serie tv e programmi di successo, tra i quali la serie cult Mare Fuori, La Storia di Francesca Archibugi, la collezione dei film TV su Eduardo De Filippo, È sempre mezzogiorno, DI4RI e Faccende complicate. Le altre società Asacha Media nel mondo sono le francesi Kabo Family, Mintee e Srab Films e le inglesi Arrow Media, Red Planet Pictures e Wag.

Gli “ambiziosi obiettivi di crescita” di Fremantle e delle società

“Orgogliosi di investire e collaborare con i migliori talenti creativi internazionali – dichiara Andrea Sacrosanti, Group COO e CEO Continental Europe di Fremantle -. Questo accordo sottolinea gli ambiziosi obiettivi di crescita delle società” e conferma “la grande attenzione che il nostro gruppo ha per l’Italia, dove continuiamo a investire nei talenti, nell’IP e nelle grandi professionalità che rendono questo Paese un luogo così straordinario”. Roberto Sessa, fondatore e CEO di Picomedia, vede l’acquisizione del gruppo Asacha da parte di Fremantle come una “grande opportunità” oltre che “un’occasione per accelerare il processo di internazionalizzazione dei nostri progetti”. Per Simona Ercolani, founder e CEO di Stand By Me, “sarà una grande occasione di crescita in tutti i generi”.

L’acquisizione di Asacha Media fa seguito a una serie di investimenti strategici effettuati da Fremantle negli ultimi due anni, tra cui la società di produzione irlandese Element Pictures (Povere Creature, Normal People), il gruppo Beach House Pictures che opera tra Singapore, India, Corea e Vietnam, la britannica Dancing Ledge Productions (The Responder, Big Mood) e la società di produzione italiana Lux Vide (Doc – Nelle tue mani, Don Matteo).