PAVIA – È ora di mettere luce sul caso Garlasco. I pm hanno deciso di dare una sterzata, analizzando qualsiasi traccia rimasta integra a 18 anni di distanza dall’omicidio. Si va quindi verso un maxi incidente probatorio. La procura di Pavia ha infatti richiesto la comparazione delle analisi genetiche a tappeto su tutti i reperti trovati e sui campioni biologici, alcuni mai analizzati, con il Dna di Andrea Sempio. Ma i suoi legali hanno rifiutato.

La procura si era già mossa per richiedere il confronto tra i risultati del materiale genetico trovato sulle dita di Chiara Poggi con quello di Sempio, che a quei tempi frequentava la casa della vittima perché amico del fratello minore. A quel punto il 37enne è finito nel mirino per il ritrovamento del suo dna sulle unghie di Chiara e per due elementi ritenuti indiziari: tre telefonate e uno scontrino conservato per circa un anno. Per l’omicidio era già stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi. Ma ora è nata l’ipotesi di reato in concorso con ignoti o con lo stesso Stasi. Altro materiale genetico, inoltre, potrebbe essere cercato sui para-adesivi delle impronte trovate nella villetta di via Pascoli, dove la 26enne è stata uccisa.

In una nota, a firma del procuratore Fabio Napoleone, si legge che l’istanza è stata inoltrata dopo una richiesta dei legali di Stasi. Questi ultimi hanno infatti depositato una consulenza tecnica relativa all’utilizzabilità del profilo genetico estratto dal materiale trovato sulla vittima e alla sua compatibilità con il dna di Sempio.